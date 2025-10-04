LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
Luis Gustavo de Queiroz, en la barra, con su exposición de jamones de la firma sevillana Los Romeros de Alanís. SONIA TERCERO

Luis Gustavo de Queiroz

Dueño de El Saborío
«Un jamón que te coge en boca, que te pica, no es tan del agrado»

Este joven, que con 24 años ha abierto su propio local, dice que «la gente olvida una parte crucial del negocio, la gestión»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:49

Comenta

P ese a su juventud, Luis Gustavo de Queiroz ya contaba con experiencia en hostelería. Comenzó en la pensión de su madre y con apenas ... 18 años empezó a trabajar en Casa Víctor, montando la terraza y después en el almacén. De ahí, tras un breve paso por la gerencia de Tremendus Bar –negocio que pertenece a su hermano– decidió que era la hora de emprender por su cuenta. Su sueño, un bodegón-jamonero en la calle Juan XXIII, El Saborío, que abrió sus puertas el 6 de agosto. Su nombre es un homenaje al buen producto y a la región (juego de palabras entre sabor y La Rioja).

