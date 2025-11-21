Viyuela, Sánchez y Onofre
Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:43
Sobre el pícaro Onofre, el buscavidas al que dio vida literaria el rinconero Gregorio González en 1604, hablaron ayer Pepe Viyuela y Bernardo Sánchez en ... la librería Cerezo de Logroño. Ambos autores riojanos firman la adaptación teatral de esta novela picaresca prácticamente desconocida para el gran público, dado que no se publicó en su época y cuyo manuscrito original estuvo perdido durante cuatro siglos. Esta versión teatral de 'El guitón Onofre', editada por Pepitas, abrió ayer un nuevo ciclo de 'Lectopías' en Cerezo, sesiones literarias que recuperan textos y autores poco convencionales. En esta ocasión, al licenciado Gregorio González (Rincón de Soto, 1575) y a su única criatura literaria conocida, un guitón que vagó por numerosas poblaciones españolas «aspirando a una vida respetable».
