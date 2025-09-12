Un viñedo 'de pelotas' en el Centro de la Cultura del Rioja La exposición 'Instalaciones de juego, diseñada por los artistas y profesores Javier Abad y Ángeles Ruiz, invita al público a la reflexión y al juego en torno al mundo del vino, hasta el próximo 7 de octubre

Arte y pedagogía se dan la mano en 'Instalaciones de juego', exposición que ha convertido el Ágora del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en un metafórico y colorido viñedo, creado con pelotas de playa y pajaritas de viento. Allí, la vendimia adquiere un carácter lúdico para grandes y pequeños, a quienes se invita a reflexionar sobre la vid con una mirada artística y cotidiana.

Los autores de la instalación son Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, artistas y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Universitario La Salle, cuyos proyectos han ocupado espacios como el Museo del Prado, el Centro Botín o el Centro Conde Duque. Este viernes presentaban su exposición junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

Su propuesta en Logroño se puede disfrutar hasta el 7 de octubre. Y de forma complementaria, en uno de los botelleros del CCR se ofrece una versión más interactiva y participativa de la obra. Allí, familias, colegios y grupos podrán crear su propia instalación manipulando cajas de cartón, flotadores y vasos de plástico.

Ampliar Javier Abad y Ángeles Ruiz, junto al concejal Miguel Sainz, atendiendo a la prensa en la zona interactiva de la exposición. S. Tercero

Estas sesiones lúdicas incluyen una visita guiada a la instalación principal y, posteriormente, un tiempo de juego e interacción con la obra. Son gratuitas, aunque requieren reserva previa en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

Las familias podrán disfrutar de esta actividad paralela los lunes, martes y jueves a las 18.00 horas, y los domingos a las 11.30 horas. Los grupos escolares que deseen participar deberán hacer su reserva en el teléfono 941 277021.