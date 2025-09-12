LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El singular viñedo instalado en el Ágora del CCR. Sonia Tercero

Un viñedo 'de pelotas' en el Centro de la Cultura del Rioja

La exposición 'Instalaciones de juego, diseñada por los artistas y profesores Javier Abad y Ángeles Ruiz, invita al público a la reflexión y al juego en torno al mundo del vino, hasta el próximo 7 de octubre

La Rioja

La Rioja

Logroño

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:11

Arte y pedagogía se dan la mano en 'Instalaciones de juego', exposición que ha convertido el Ágora del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en un metafórico y colorido viñedo, creado con pelotas de playa y pajaritas de viento. Allí, la vendimia adquiere un carácter lúdico para grandes y pequeños, a quienes se invita a reflexionar sobre la vid con una mirada artística y cotidiana.

Los autores de la instalación son Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, artistas y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Universitario La Salle, cuyos proyectos han ocupado espacios como el Museo del Prado, el Centro Botín o el Centro Conde Duque. Este viernes presentaban su exposición junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

Su propuesta en Logroño se puede disfrutar hasta el 7 de octubre. Y de forma complementaria, en uno de los botelleros del CCR se ofrece una versión más interactiva y participativa de la obra. Allí, familias, colegios y grupos podrán crear su propia instalación manipulando cajas de cartón, flotadores y vasos de plástico.

Javier Abad y Ángeles Ruiz, junto al concejal Miguel Sainz, atendiendo a la prensa en la zona interactiva de la exposición. S. Tercero

Estas sesiones lúdicas incluyen una visita guiada a la instalación principal y, posteriormente, un tiempo de juego e interacción con la obra. Son gratuitas, aunque requieren reserva previa en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

Las familias podrán disfrutar de esta actividad paralela los lunes, martes y jueves a las 18.00 horas, y los domingos a las 11.30 horas. Los grupos escolares que deseen participar deberán hacer su reserva en el teléfono 941 277021.

