Viña Rock responde al boikot: «No financiamos ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente»

«Por respeto al público y en defensa de lo que somos». Así comienza un largo comunicado que el festival Viña Rock ha publicado en sus redes sociales para contestar al boikot de decenas de bandas habituales en el festival de Villarrobledo, que la semana pasada anunciaron que renunciaban a volver a tocar en el festival. El equipo ha negado las acusaciones que califica como desinformación y ha anunciado acciones legales «frente a quienes están detrás de esta campaña de difamación».

La reacción surgió cuando se desvelaron las relaciones de KKR, un fondo de inversión que ha adquirido Superstruct Entertainment, propietaria de Viña Rock, Sónar, FIB, Arenal Sound y otros festivales españoles, con los negocios inmobiliarios en los territorios de Palestina ocupados por Israel.

El equipo de Viña Rock ha explicado en un extenso post su postura ante las acusaciones que han circulado estos días atrás, «que nos sorprenden tanto como preocupan». Comienza su comunicado aludiendo a la «desinformación que se está extendiendo» y a que quieren contestar «con claridad». «Lo hacemos por responsabilidad, por los artistas, por los más de 2.000 trabajadores que hacen posible el festival y, sobre todo, por nuestro público», añade.

«Viña Rock no financia ninguna causa violenta ni contraria a los derechos humanos, ni directa ni indirectamente. Afirmar lo contrario no solo es falso, sino profundamente injusto, defiende. «Ya hemos puesto en marcha acciones legales frente a quienes están detrás de esta campaña de difamación, detrás de la cual también se mueven intereses económicos que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos«, asevera.

«Viña Rock, siempre ha defendido causas justas, como la palestina, desde la cultura, el arte y la música. Condenamos sin matices la masacre que está sufriendo el pueblo palestino. Por eso nos resulta aún más indignante que ahora se nos pretenda señalar como sospechosos de lo contrario. La historia de Viña Rock está llena de compromiso, denuncia y lucha por los derechos humanos», proclama.

«Viña Rock es, y siempre ha sido, un festival libre, diverso y comprometido. Un espacio donde caben todas las voces que defienden la cultura, la dignidad y los derechos fundamentales. Nuestra independencia es total. No respondemos a ningún interés que no sea el de nuestra comunidad», sostiene.

Aclara el equipo que Viña Rock forma parte de Superstruct Entertainment (SSE), una plataforma internacional que agrupa numerosos eventos culturales y musicales independientes en todo el mundo. «SSE, como muchas otras compañías, cuenta con la participación de diferentes inversores en su estructura. Entre ellos se encuentra KKR, una firma internacional con presencia en cientos de empresas a nivel global». Viña Rock considera fundamental dejar claro que, «no ejerce influencia alguna sobre el funcionamiento y mucho menos sobre la identidad, programación o valores del festival Viña Rock. Nuestra línea artística y nuestro compromiso social son absolutamente independientes».

La organización incide en que que la gran mayoría de los recursos que genera Viña Rock se reinvierten en el mismo festival: «en artistas, en técnicos, en trabajadores de limpieza, seguridad, transporte, hostelería... en definitiva, en cientos de familías que cada año hacen posible esta celebración colectiva», por lo que opina que «atacar el festival es atacar también a todos ellos».

«Atendiendo a los 29 años de historia del festival donde desde la primera edición hemos defendido valores incuestionables como son la Libertad y los Derechos Humanos, no vamos a permitir que se ponga en duda nuestra posición y nuestra trayectoria», insiste. «Seguiremos defendiendo nuestro festival: con serenidad y argumentos allá donde haga falta», concluye.

Negativa de las bandas

Bandas habituales en el festival, que se celebra los primeros días de mayo en Villarrobledo (Albacete), como La Raíz, Kaótiko, Los de Marras, Kaos Urbano, Reincidentes, Fermín Muguruza, Sínkope, Los Porretas, Dakidarría, Non Servium, No Konforme, Ska-P, Sons Of Aguirre y Kamikazes, entre muchos otros, afirmaron la semana pasada a través de sus redes sociales que no volverán a tocar en Viña Rock mientras siga siendo propiedad de KKR.

Además, varias personas que habían comprado entradas para el festival del año que viene (la edición de 2025 se celebró hace poco más de 15 días) pidieron a través de las redes sociales a la organización la devolución del dinero de la entrada que había salido a la venta a un precio especial por 39,99 euros.

La crisis reputacional ha hecho reaccionar al festival tres días después emitiendo este comunicado que está teniendo respuestas de diversa índole en redes sociales.