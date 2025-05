Decenas de bandas rechazan volver a tocar en el Viña Rock tras su compra por un fondo con intereses inmobiliarios en Palestina

Noemí Iruzubieta Logroño Viernes, 16 de mayo 2025, 17:05 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

El mundo de la música está revolucionado. Tras publicarse la noticia de que el fondo de inversiones KKR ha comprado la compañía Superstruct Entertainment, propietaria de un gran número de festivales de música españoles, decenas de bandas están anunciando a través de redes sociales que rechazan volver. El mayor número de grupos que se han sumado a este boikot son los que suelen tocar en el multitudinario Viña Rock, debido a las relaciones del fondo con los negocios inmobiliarios en los territorios de Palestina ocupados por Israel, según informa ABC.

Grupos habituales en el festival, que se celebra los primeros días de mayo en Villarrobledo (Albacete), como Reincidentes, Fermín Muguruza, Kaótiko, Los de Marras, Kaos Urbano, Sínkope, Los Porretas, Dakidarría, Non Servium, No Konforme, Sons Of Aguirre y Kamikazes, han afirmado en redes que no volverán a tocar en Villa Rock mientras siga siendo propiedad de KKR y es previsible que muchos más se nieguen a hacerlo si la situación no cambia.

Además, varias personas que habían comprado entradas para el festival del año que viene (la edición de 2025 se celebró hace poco más de 15 días) han pedido a través de las redes sociales a la organización la devolución del dinero de la entrada que había salido a la venta a un precio especial por 39,99 euros.

Por su parte, Viña Rock no ha emitido ningún comunicado al respecto, aunque es muy probable que esta crisis afectará a su futuro.

Reacciones

Han sido varios los grupos que se han mostrado contundentes con la organización del festival, que ya llevaba años siendo muy criticado por las condiciones laborales de su personal, los precios abusivos de las bebidas, y, este año, por la empresa que se hizo cargo de la seguridad a la que se vinculaba con Desokupa, pero sin duda esta crisis reputacional pasará factura al festival, ya que las bandas son las habituales año tras año en Villarrobledo.

«Por humanidad, por coherencia, no volveremos a tocar en el festival Viña Rock ni en ningún festival que esté en manos del fondo pro-Israel KKR», anunciaba en sus redes este jueves la banda extremeña Sinkope, una de las primeras en posicionarse.

«Creemos que huelga decir lo que opinamos al respecto de colaborar con genocidas, cómplices de una limpieza étnica que ha costado la vida a más de 60.000 palestinos (17000 de los cuales son niños). Por ello los Sons hemos decidido no volver a participar en el festival Viña Rock ni en el resto de festivales adquiridos por KKR hasta que éste no cambie de manos», ha publicado la banda de rap-metal Sons of Aguirre.

Non Servium incluso ha hecho autocrítica por haber actuado allí sabiendo que, además de este tema, que el festival había sido denunciado por las malas condiciones laborales de sus trabajadores.

Kaos Urbano: "No vamos a legitimar ni a formar parte de eventos financiados por capitales manchados de sangre y sufrimiento". pic.twitter.com/FW0C5gDRz9 — Alejandro Plana 🔻 (@aplana_) May 15, 2025

COMUNICADO OFICIAL de NON SERVIUM sobre lo que OCULTA el Festival VIÑAROCK.



Honestos y sinceros!! Palestina Libre 🇵🇸✊🏻 pic.twitter.com/i46xidwCye — Lluis Sete (@LluisSete92) May 16, 2025

Dakidarría xa non estamos nesta rede social, asi que publico eu o seguinte comunicado. pic.twitter.com/lLHQvMc05Y — Antón Torroncho (@AntonTorroncho) May 15, 2025

Decenas de festivales en manos de KKR

La lista de festivales en manos de KKR es muy extrensa: Sónar, Elrow Ibiza, Arenal Sound, Amnesia, O Son do Camiño, Resurrection, Brunch Electronik, Elrow Town, Morriña Fest, Viña Rock, Sonórica, FIB, I Love Reggaeton, Monegros, Madrid Salvaje, Brava Madrid, Caudal Fest, Interestelar, Off-Sónar, Festival de Les Arts, Love the Twenties, Love The 90s, Tsunami Xixón y Granada Sound.

De todos ellos, únicamente el Sónar ha emitido un comunicado bastante evasivo, ya que no se alude a la cuestión: «Sónar somos una plataforma que promueve la diversidad, la inclusión y respeta la libertad de expresión de sus artistas, participantes y colaboradores. El equipo de Sónar siempre hemos trabajado y trabajaremos con la premisa de favorecer el respeto por los derechos humanos universales. El festival condena firmemente todo tipo de violencia. Desde su fundación hace más de 30 años, acogemos expresiones culturales locales y globales que tienen en Sónar su espacio natural para proyectar la voz de sus comunidades».

Artistas como Manuka Honey, Juliana Huxtable, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth ya han informado que no actuarán en el próximo Sónar

