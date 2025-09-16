Los 'holikers' serán los primeros: Holika abre la venta de entradas el 2 de octubre sólo para asistentes de otras ediciones

El festival Holika de Calahorra ha anunciado este martes una preventa exclusiva con precio especial dirigida a antiguos compradores (holikers) como reconocimiento a ... su fidelidad con el proyecto nacido hace nueve años de la mano de Burcor Producciones.

La preventa estará activa del 2 de octubre a las 20.00 horas al 9 de octubre a las 19.59 horas. Ya a partir del 9 de octubre a las 20.00 horas se abrirá la venta general para el resto de público. Las entradas, como se informa desde el festival, podrán adquirirse exclusivamente en la web.

A partir del miércoles 17 de septiembre, a las 20.00 horas, estará disponible la nueva página oficial de Holika. En ella, los usuarios podrán consultar de forma centralizada toda la información relativa a la venta de entradas, así como los diferentes packs combinados que incluyen abono para todos los días y alojamiento en la estancia.

Holika no solo ofrece música y espectáculo, sino también una experiencia integral para todos los asistentes. El festival contará con una amplia zona de camping y glamping tematizados, pensados para diferentes tipos de público y necesidades. Desde las Arcadia Gardens, con opciones individuales y dobles, hasta los grandes espacios de convivencia como el Forum Arcadia Garden (capacidad para 10 personas), los asistentes encontrarán propuestas que combinan comodidad y espíritu de comunidad. Los amantes de la experiencia festivalera más auténtica dispondrán de las Castrum Tents, con modalidades de 2 o 4 plazas y diferentes paquetes de confort. Para quienes buscan un extra de exclusividad, el área Praetorium ofrecerá alojamientos premium como lodges, suites temáticas y paquetes especiales de 2 plazas, todos ellos diseñados para disfrutar de Holika con las máximas comodidades. De esta forma, Holika reafirma su compromiso de convertir cada edición en una experiencia inmersiva y completa, donde el alojamiento forma parte fundamental del viaje que viven los holikers. Asimismo, en la nueva web también estará disponible la programación de actividades paralelas vinculadas a la oferta turística y cultural de La Rioja.

Asimismo, se presentará el esperado Aftermovie de la edición 2025, un contenido muy demandado por la comunidad de holikers que recoge la esencia y los momentos más destacados del festival.

La próxima edición de Holika se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026 en Calahorra, consolidando su identidad creativa inspirada en el imaginario romano y el patrimonio histórico de la ciudad. En esta ocasión las fechas, que siempre coinciden con la semana previa a San Fermín, son del 1 al 5 de julio, alineando así estas dos celebraciones.

A continuación se explica cómo acceder a la venta exclusiva de Holiker:

Si eres holiker (asistente en al menos una ocasión al festival) hay que solicitar una contraseña personal antes del 2 de octubre en: holikafestival.com/presalecode y solicita tu contraseña exclusiva. La contraseña es personal y permite un único acceso para realizar la compra. Por otro lado, el 2 de octubre, a las 20.00 horas, debe accederse al enlace de preventa que se publicará en holikafestival.com, introduciendo la contraseña.