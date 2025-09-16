LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Inauguración del festival Holika el pasado año. I.Á.

Los 'holikers' serán los primeros: Holika abre la venta de entradas el 2 de octubre sólo para asistentes de otras ediciones

La preventa estará activada hasta el 9 de octubre con un precio especial como «reconocimientos a la fidelidad» de quienes ya han disfrutado del festival

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:34

El festival Holika de Calahorra ha anunciado este martes una preventa exclusiva con precio especial dirigida a antiguos compradores (holikers) como reconocimiento a ... su fidelidad con el proyecto nacido hace nueve años de la mano de Burcor Producciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  2. 2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  3. 3 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana
  4. 4

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  5. 5 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  8. 8

    Ecologistas en Acción alega contra la nueva planta de biorresiduos de Sotés
  9. 9 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  10. 10 Europa distingue un proyecto del IES Escultor Daniel de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los 'holikers' serán los primeros: Holika abre la venta de entradas el 2 de octubre sólo para asistentes de otras ediciones

Los &#039;holikers&#039; serán los primeros: Holika abre la venta de entradas el 2 de octubre sólo para asistentes de otras ediciones