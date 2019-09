Entrevista Verónica Sanz: «Soy animal de actualidad» Verónica Sanz. / La Sexta La periodista barcelonesa es la nueva presentadora de 'La Sexta noche', un programa que considera «un traje a medida» JULIÁN ALÍA Viernes, 13 septiembre 2019, 22:28

El baile de presentadores y colaboradores de La Sexta ha acabado con Verónica Sanz (Barcelona, 37 años) como compañera de Iñaki López en 'La Sexta noche', el programa que emite este sábado a las 21.20 horas el canal de Atresmedia, con la presencia de José Sacristán y Cristina Almeida. Jordi Évole dejó 'Salvados' y fue sustituido por Gonzo, por lo que desde 'El Intermedio' se fijaron en Andrea Ropero para sustituirlo. «Entonces, la directora de 'La Sexta noche' y los responsables de informativos de La Sexta imagino que pusieron varios nombres sobre la mesa, y uno de ellos fue el mío», comenta la periodista, que apenas dudó para aceptar la propuesta, aunque significase despedirse de 'Buenos días, Madrid' (Telemadrid).

- ¿Cómo ha arrancado esta nueva etapa?

Con mucha ilusión y muchas ganas. Es un proyecto que me encanta. 'La Sexta noche' es un programa que he seguido desde el principio, ya que siempre estoy bastante enganchada a la actualidad. Es un programa que la disecciona con todas las declaraciones y todo lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, y es algo que siempre me ha atraído mucho. Poder ser quien está al lado de Iñaki López me parece fascinante. El equipo es fabuloso y no lo puedo afrontar mejor. Llego siendo consciente del peso que tiene estar en una tele nacional, pero tampoco me comen los nervios.

- ¿Ha sido difícil la despedida del anterior programa?

Sí. Tenía cierta pena por dejar 'Buenos días, Madrid', porque solo llevaba un año. Es un proyecto que ha ido muy bien. Nos han dado un premio al mejor programa de actualidad regional a nivel europeo, nos han nominado a los Premios Iris, compitiendo con 'Al rojo vivo' o las noticias de Antena 3. Teníamos un proyecto que estaba despegando, que estaba muy bien, que tenía buenos datos de audiencia, pero te ponen en frente a una cadena nacional como La Sexta, y sobre todo un programa como este, y había que hacerlo. Me ha costado separarme, pero a veces ocurren así las cosas.

- ¿Y la llegada a la nueva redacción?

He llegado a un equipo muy compacto. En la manera de recibirme no he notado que estuviesen hechos a Andrea y solo a ella. Ha sido un aterrizaje extremadamente fácil. Andrea está encantada con su nueva posición, y aquí todos han remado para que yo me sienta como en casa. No tengo ni la más mínima queja.

- ¿Es la política el tema que más le interesa?

Lo que más me gusta es la actualidad. Es algo tan genérico como eso. ¿Por qué no acoto y digo política? Porque creo que detrás de cada tema de actualidad que nos preocupa está la política. Un reportaje sobre los precios del alquiler y lo difícil que se está haciendo para la gente vivir en Barcelona y Madrid es un tema social y de actualidad, pero también es un tema político, porque se tiene que actuar desde la política. La actualidad te lleva a todo lo que está ocurriendo. Lo que tiene genera interés, nos afecta o nos toca, a mí también me interpela. Como periodista, son los temas en los que me siento llamada. Estoy muy acostumbrada y muy a gusto enganchada a la actualidad, tanto en el Congreso de los Diputados, como yéndome a cubrir el atentado que desgraciadamente haya habido en Europa. Soy animal de actualidad, y 'La Sexta noche' parece un traje a medida.

- ¿Aunque venga acompañado de las ineludibles críticas?

Tienes que tener la piel un poco gruesa para no estar a expensas de que algo malo que te han dicho en Twitter, que te lo van a decir seguro. Yo he estado en televisión nacional desde el año 2008, en Telecinco y luego en Cuatro. Es algo que espero, que sé que llega, porque estás más expuesto, pero que no me preocupa. Mi estándar es hacerlo lo mejor que pueda y trabajar lo mejor posible. Hay que intentar mejorar, pero también creer en lo que tú haces, y no dejarte llevar por alguien que te está diciendo esto o lo otro. Hay que creer en el proyecto, creer en ti mismo, y no dejarte llevar.