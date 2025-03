J. Moreno Miércoles, 12 de marzo 2025, 00:36 Comenta Compartir

La noche del viernes es sinónimo de José Mota. El cómico natural de Montiel (Ciudad Real) triunfó durante décadas en el 'prime time' de TVE a las puertas del fin de semana. Ahora acaba de estrenar 'José Mota No News', un nuevo programa de humor para el viernes por la noche (21:40 horas) en La 1, donde recibe a invitados, protagoniza 'sketches' y recupera sus habituales imitaciones. Además, en este proyecto está acompañado por Santiago Segura, Patricia Conde y Florentino Fernández.

–Más allá de los nuevos colaboradores, y de compartir el programa con Florentino Fernández y Santiago Segura. ¿En qué ha cambiado este nuevo formato del anterior que también conducía junto a Patricia Conde?

–'José Mota No News' tiene el alma de que el programa es una especie de falso directo y cuenta con esa inmediatez que te da el directo. No totalmente, pero sí en cuanto a dinamismo. Hay microcortes sí. Por ejemplo, yo me salgo y me tengo que cambiar de personaje, mientras están poniendo la pantalla, preparando los sillones… Pero vamos sin parar. Y sobre todo porque creo que tiene la adrenalina de los compañeros que intentan jugar y pasárselo bien igual que todos los invitados. Los que vienen, vienen a contar sus proyectos, pero también a jugar con nosotros y a hacer comedia.

–En TVE acaba de cumplir ya 35 años. ¿Cuál es el secreto para que la cadena pública mantenga la confianza en usted y le sigan encargando programas en el 'prime time' de La 1?

–Quizás tenga mucho que ver con el niño que me acompaña y que me hace seguir comandando este proyecto. En televisión, trato de no olvidarme de jugar, de pasármelo bien y cuando empiezo a no pasármelo bien... Me recuerdo a mí mismo que yo vine a Madrid desde Montiel (Ciudad Real) a jugar y a pasármelo bien. Lo que me trajo a mí a Madrid fue que yo veía en la tele a Fernando Esteso, a Andrés Pajares y sentía que el mundo se paraba, literalmente. Veía a Miguel Gila y mandaba a callar en casa. Era magia, en el más amplio sentido de la palabra. Y siempre he tenido esa lucidez de querer dedicarme a esto. Porque la vida consta de esto, pero sin dejar de jugar y divertirse. Eso es lo que tiene este programa para mí.

–¿Le siguen poniendo nervioso los estrenos de un nuevo programa?

–Lo pienso, pero no me quita la vida. Tenemos que tratar de ser honestos y abrazar con dignidad este regalo y entregarte de lleno.

–¿Qué papel juega la improvisación en sus 'shows' de humor?

–No quiero perder la improvisación. Aunque tenga 'cue' (la pantalla que habitualmente con el guion o texto que habitualmente leen los presentadores en televisión) prefiero saberme de memoria en 'ítems' las preguntas y no quiero estar mirando el texto porque me mecaniza. Tampoco quiero un pinganillo en la oreja. No me gusta, porque estoy oyendo y eso me quita de mi impronta. Prefiero la imperfección de haberme equivocado con alguien.

Dominar el espacio

–¿El humor exige rigor?

–Sí, esto exige un planteamiento. Yo me he currado no solamente la parte creativa o la puesta en escena, sino también tanto el contenido como el continente. Podíamos haber hecho más grande el plató, que me lo decían, pero no lo he querido. Prefiero algo más pequeño porque quiero sentarme y tener la sensación de dominio del espacio porque si es muy grande se te va.

–Reivindica que recupera a sus personajes míticos, como La Vieja'l Visillo o la Blasa, como parte de esa comedia patria. ¿El humor español es muy diferente al de otros países?

–Depende. Creo que hay un tipo de humor que sí es exportable, pero no todo. Pero, ¿qué te crees que no hay viejas en Wall Street que se asoman por el estor, como la Vieja'l Visillo? La curiosidad es innata en el ser humano, da igual que estés en Nueva York o en dónde sea.