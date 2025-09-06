LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los colaboradores de ´Sálvame´, durante el último programa en Telecinco Luis Miguel González

Rupturas en la tele

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

Conozco pocas gestiones de una ruptura peores que la de los ex de 'Sálvame' con Telecinco. En algún momento habría que analizar qué clase de ... relaciones se gestan en esa cadena para que las salidas sean tan traumáticas. Presentadores y colaboradores de otros canales han dado el salto a emisoras diferentes sin que se generen conflictos. Se me ocurren los casos de Roberto Leal, Eva González o Cristina Villanueva sin ir más lejos. Pero las salidas de Mediaset siempre son agitadas y colean en el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  2. 2

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  3. 3 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  5. 5 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  6. 6 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rupturas en la tele

Rupturas en la tele