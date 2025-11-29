LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Noemí Galera y Chenoa, en el centro, junto al resto de responsables de ´Operación Triunfo E. C.

'OT' y 'GH', la cara y la cruz

Crítica TV ·

Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

No es fácil envejecer. Tampoco para los formatos de televisión. Estos no escapan del edadismo y no tienen más remedio que renovarse para sobrevivir. Pocas ... son las excepciones que se salen de esta regla, apenas 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', por los que no pasan los años. Caso diferente es el de los 'talents' y 'realities' que triunfaron a principio de siglo y que han llegado hasta nuestros días con distinto estado de salud. A 'Gran hermano' se le notan las arrugas por todas partes, mientras que 'Operación triunfo' se ha hecho un lifting para mostrarse bien lozano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  2. 2 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  3. 3 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  4. 4 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  5. 5

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  6. 6

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  7. 7

    Los 47 despedidos en la subcontrata de Amazon en La Rioja exigen el pago de la indemnización
  8. 8 El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte
  9. 9 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  10. 10

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'OT' y 'GH', la cara y la cruz

&#039;OT&#039; y &#039;GH&#039;, la cara y la cruz