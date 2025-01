Todo listo para la final del Benidorm Fest más pobre

Iker Cortés Madrid Sábado, 1 de febrero 2025, 01:01 | Actualizado 01:09h. Comenta Compartir

Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J Kbello, Lucas Bun y Melody son los ocho artistas que, por este orden y este sábado por la noche, a partir de las 22:00 horas, se verán las caras sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, en el Benidorm Fest. ¿Su misión? Conquistar los oídos y los corazones de los eurofans y el jurado, allí congregados, y de los espectadores que verán la retransmisión a través de La 1, para hacerse con el preciado Micrófono de Bronce, el premio que convierte automáticamente al galardonado en el representante de España en Eurovisión.

A tenor de lo visto hasta ahora, la cuarta edición del festival no pasará a la historia ni por la calidad artística y vocal de los participantes, bastante pobre en general, ni como espectáculo televisivo de primer orden. La primera semifinal, celebrada el martes, puso de relieve que los nervios estaban a flor de piel. No fue el mejor día de las presentadoras: Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand estaban nerviosas, erráticas y visiblemente incómodas. Quizá los pinganillos no funcionaban como debieran.

Pero es que en lo musical la cosa ya fue desastrosa. Solo Lucas Bun defendió con cierta soltura su 'Te escribo en el cielo', la canción que dedicó a su madre fallecida hace un año. Precisamente su nombre fue el único en el que el jurado no coincidió con el favor del público, que prefirió el pop nostálgico, verbenero y un tanto hortera de 'Reinas', el tema con el que se presentaban Sonia y Selena. Ganó Bun.

Del resto de seleccionados en aquella primera semifinal destaca, sin duda, Lachispa, que llevó al certamen 'Hartita de llorar', una intensa pieza de flamenco, atravesada por el pop y con multitud de cambios, que acabó estallando sobre el escenario. La actitud y la fuerza de la artista de Chiclana de la Frontera estaban ahí, pero apenas dio una nota bien.

Kuve, en cambio, fue algo más precisa, pero 'Loca xti' es una canción bastante menos arriesgada y más sencilla, por eso los fallos de tono resultaban algo más demoledores. Finalmente, Daniela Blasco, a sus 19 años, demostró unas tablas sobre el escenario brutales a la hora de bailar y cantar con 'Uh nana', muy en la línea de Chanel. Afinaba, pero hacia el final iba muy ahogada.

Más engrasada

En la segunda semifinal, celebrada el jueves, la maquinaria televisiva parecía estar ya bastante más engrasada. El show arrancó con una espectacular actuación de Chenoa y las presentadoras estaban bastante más centradas.

En el plano musical, las cosas también fueron algo mejor. El guion volvió a repetirse. Tanto el jurado como el público -el voto de ambos vale el 50% de los puntos- habían coincidido en tres de los cuatro nombres que finalmente pasaban a la final. A saber, Melody, J Kbello y Mel Ömana. Sin embargo, para el último de los candidatos los espectadores optaron por DeTeresa y su 'La pena', mientras que los expertos escogieron a Mawot con 'Raggio Di Sole'. En última instancia, la decisión de los ocho profesionales se impuso.

En las apuestas la favorita es Melody, seguida por Lachispa, Daniela Blasco, J Kbello, Kuve, Mel Ömana y Lucas Bun

El 'V.I.P.' de J Kbello, resultó un poco descafeinado, mientras que Mel Ömana, con 'I'm a Queen', y Mawot destacaron en este caso por sus grandes voces. Pero sin duda, la actuación más sorprendente fue la de Melody. 'Esa diva' demostró la garra y la solidez de la artista de Dos Hermanas y eso que un fallo técnico llegó a pausar la canción por completo . Fue incapaz de llegar al sostenido dificilísimo que se había reservado hacia el final de la canción-afirmó en la rueda de prensa posterior que no se oía en el monitor-.

Es la clara favorita, seguida por Lachispa, y así lo reflejan las casas de apuestas. De todas maneras, esta noche los ocho tienen una nueva oportunidad para dejar los nervios a un lado, dar en la tecla (o el tono) y mostrar su valía.