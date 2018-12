Leticia Dolera tendrá un papel de embarazada en su serie tras despedir a Aina Clotet por estar encinta Leticia Dolera, en una firma de libros. / Efe La directora rompe su silencio para argumentar por qué Clotet no podía interpretar su papel a causa de su embarazo. La actriz Melani Olivares le recrimina que ella rodó 'Aída' de ocho meses: «Si se quiere, se puede» OSKAR BELATEGUI Miércoles, 5 diciembre 2018, 13:10

Leticia Dolera ha roto su silencio dos semanas después del comunicado de la actriz Aina Clotet, que denunció haber sido despedida del rodaje de la serie 'Déjate llevar' por haberse quedado embarazada. Dolera expone las razones por las que decidió «no contratar» a Clotet «por no encajar en el perfil del personaje protagonista para el que fue seleccionada en un primer momento». La actriz y directora, que llevaba ausente de las redes sociales desde el pasado 19 de noviembre, se ha significado en los últimos años por su militancia feminista.

«Dolida por ver cómo se usaba esta situación para intentar desacreditar el movimiento feminista», Dolera relata que a finales de junio comunicó a Clotet que había sido seleccionada como una de las tres protagonistas de 'Déjate llevar', una serie de ocho episodios de 30 minutos cada uno sobre tres mujeres que atraviesan una crisis vital producida por Movistar Plus. Días después, sin que todavía hubieran comenzado los ensayos, Clotet comunicó su embarazo, que sería de hasta seis meses durante el rodaje. El productor, revela Dolera, constató «el problema con el seguro y la falta de cobertura» cuando se trataba de mujeres embarazadas.

«Lamento que nuestra falta de entendimiento durante todo este proceso y no haber sabido acompañar mejor a Aina como ella necesitaba, nos haya llevado a esta situación de tensión y exposición pública», asume Leticia Dolera, que pasa a argumentar las razones por las que Clotet no podía acometer su papel por estar encinta. El personaje de Cristina, explica, toma la píldora para no quedarse embarazada, tiene varias escenas de sexo y muestra su cuerpo desnudo en varias ocasiones.

Según la directora, el estilo visual realista de la película, cámara en mano y en escenarios naturales, impedía utilizar un doble de cuerpo y usar planos cortos. No era posible un plan de rodaje alternativo ni retrasar la producción hasta esperar que Clotet diera a luz «porque eso implicaba que más de cien personas perdieran su empleo». La actriz se ofreció a invertir su sueldo para costear el coste de los efectos especiales para borrar su barriga, pero a la productora «no le pareció ético ni legal que una actriz trabajase sin cobrar».

A cambio, Dolera ofreció a Clotet un personaje con una aparición corta en un capítulo, que esta rechazó. La actriz y directora revela en el comunicado que ella misma vive un embarazo en la serie: «Como autora, quería expresar a través de este personaje, escrito durante tres años pensando en mí, mis propios miedos, inquietudes y defectos». Leticia Dolera asume «un error de comunicación» en todo el proceso y pide disculpas públicas a la actriz: «Entiendo la tristeza que esta noticia le causó y me hago cargo de su decepción».

El equipo con mayoría femenina de 'Déjate llevar', en el que había cinco embarazadas, tiene claro «que no se puede discriminar a ninguna mujer por una cuestión de género y/o embarazo», asegura su responsable. «En España se producen muchos despidos por este motivo y es una injusticia social muy grave». Toda la polémica, confía, puede servir para hacer «una reflexión colectiva, constructiva, rigurosa y valiente sobre cómo la maternidad afecta a todas las mujeres de la industria, no solo a las actrices».

Por su parte, la actriz Melani Olivares, que vivió una situación similar a Clotet cuando rodaba la penúltima temporada de 'Aída', revela en las páginas de la revista 'Diez Minutos' que la productora Globomedia le puso «todas las facilidades del mundo». «Si se quiere, se puede», afirma. «Mi personaje no se podía quedar embarazado porque no tenía pareja, y allí estaba yo con mi embarazo. Hicieron como si tuviera gases o me hacían pasar delante de cajas. ¡Y mi cara era de estar preñada! Yo dejé de rodar cuando estaba de ocho meses y luego me reincorporé pasados los cuatro meses de dar a luz».

Olivares asegura que es un asunto muy delicado que podría haberse solucionado de otra manera: «Aina estaba embarazada de muy pocos meses. Y si Leticia está tan comprometida en este tema, creo que es cuando más se ha de demostrar que entre nosotras nos apoyamos y que entendemos lo que nos pasa», recrimina a su compañera de profesión.

Tampoco le convence la explicación que Leticia Dolera ofreció sobre su decisión, asegurando que su personaje tenía varias escenas de sexo y no se podía notar su embarazo: «Su personaje ya tiene dos hijos. ¿Ha de ser necesariamente modelo? Cuando estás con un embarazo tan incipiente no tienes barriga. Tal vez algo más gordita, pero Aina ya es muy delgada», concluye Olivares.