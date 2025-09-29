Héctor Alarcia, el riojano que triunfa en 'Agárrate al sillón', de Telecinco

Es logroñés, profesor de inglés y, desde la semana pasada, se ha convertido en el gran protagonista del programa de televisión 'Agárrate el sillón' ... de Telecinco de lunes a viernes (20.00 horas). Su nombre es Héctor Alarcia y fue el encargado de arrebartarle el trono del programa a Rafa Castaño, quien ostentaba ese puesto desde que se iniciaron las emisiones del espacio, el 14 de julio.

El mecanismo del programa es sencillo. Un concursante arranca como dueño del sillón y el resto de participantes han de intentar quitárselo. Todos los días hay seis candidatos, quienes deben ir superando fases mientras contestan a diferentes cuestiones de cultura general. Al final, solo queda uno y este se enfrenta en un reto al dueño del trono. El que más puntos consigue opta a quedarse con el puesto protagonista, aunque el vigente campeón tiene la opción de plantearle una oferta económica para amarrarse al sillón.

Ese es el planteamiento al que se enfrentó Alarcia, quien ya había participado previamente en otros concursos de televisión. El reto era mayúsculo, puesto que Rafa Castaño, que también había triunfado previamente en Pasapalabra o Saber y Ganar, acumulaba medio centenar de triunfos. El riojano no lo tuvo fácil para llegar hasta la ronda final, pero acabó lográndolo y se mostró más acertado que su rival. Consiguió más puntos y optó al sillón.

Quedaba por saber cuánto le ofrecía Castaño para no entregarle ese puesto de honor. En otras ocasiones había ofertado 25.000 euros a sus contrincantes y estos habían aceptado, pero ante el logroñés su oferta se quedó en 5.000 euros. Una cantidad que Alarcia consideró escasa, por lo que la rechazó y se sentó en el sillón. Desde entonces, el riojano ha acumulado cinco triunfos y acumula ya 19.800 euros ganados. La meta está clara: seguir sentado en el sillón el mayor número posible de programas.