LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Héctor Alarcia, a la izquierda, celebra su triunfo ante Rafa Castaño. Telecinco
Televisión

Héctor Alarcia, el riojano que triunfa en 'Agárrate al sillón', de Telecinco

El profesor logroñés arrebató el trono del programa a Rafa Castaño, anterior campeón, y acumula ya 19.800 euros ganados

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:49

Es logroñés, profesor de inglés y, desde la semana pasada, se ha convertido en el gran protagonista del programa de televisión 'Agárrate el sillón' ... de Telecinco de lunes a viernes (20.00 horas). Su nombre es Héctor Alarcia y fue el encargado de arrebartarle el trono del programa a Rafa Castaño, quien ostentaba ese puesto desde que se iniciaron las emisiones del espacio, el 14 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adriana, la primera danzadora de los zancos de Anguiano
  2. 2

    ¡Detengan las fiestas!
  3. 3

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  4. 4

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros
  5. 5

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  8. 8

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  9. 9

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en el campamento de Bernedo
  10. 10

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Héctor Alarcia, el riojano que triunfa en 'Agárrate al sillón', de Telecinco

Héctor Alarcia, el riojano que triunfa en &#039;Agárrate al sillón&#039;, de Telecinco