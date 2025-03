J. Moreno Martes, 11 de marzo 2025, 00:26 Comenta Compartir

A sus 25 años, la actriz vallisoletana Ana Garcés se ha convertido en una de las intérpretes más queridas por los espectadores. Desde hace algo más de dos años da vida a Jana en 'La promesa', el exitoso serial de La 1 (de lunes a viernes, a las 17:35 horas) que en los próximos días vivirá episodios impactantes en el desarrollo de la trama principal, con un disparo que afectará de lleno a la vida en el palacio de los Luján. Ocurrirá después de que la propia Jana confesara a Cruz (a quien da vida la actriz Eva Martín) su verdadera identidad y acusara a la antagonista de la serie de haber asesinado a su madre para robarle su bebé. 'La promesa' registró durante el mes de febrero se segundo mejor promedio mensual histórico con un 13,8% de cuota de pantalla y más de 1 millón de espectadores, además de convertirse en la serie más vista del panorama nacional con la suma de su consumo en diferido, con el que llega a 1,7 millones de seguidores.

-'La promesa' es un éxito que también ha traspasado las fronteras españolas. ¿Le han reconocido en algún sitio muy remoto o tiene alguna anécdota surrealista?

-Me reconocen, pero ya no solo españoles sino también en los aeropuertos. Coincidí con una chica de Cuba, que vivía en Miami, y su familia veía 'La promesa' desde Cuba. Quiero decir, he tenido historias muy 'random' con la serie y preguntandome qué cómo podían pasar ciertas cosas en la ficción. Incluso en finlandés he recibido algún que otro mensaje en redes sociales.

-La serie lleva algo más de dos años en la cadena pública. ¿Se sigue sorprendiendo cuando le llegan los guiones?

-Absolutamente. Vamos suplicándole a Josep Cister (creador de 'La promesa') para que, de vez en cuando, nos adelante un poco que va a pasar. A veces te dice cositas y otras no, que es la mayoría de las veces. El guion que te llega es todo nuevo y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Cada vez que nos entregan los guiones todo el mundo los mira porque tiene muchísimas ganas de saber qué es lo que va a ocurrir. A veces vienen cosas que son loquísimas, que nos esperamos, y otras veces no.

-¿Espera que 'La promesa' dure mucho años en televisión como, por ejemplo, 'Amar es para siempre'?

-Eso no lo sabemos. Podría durar siempre que la audiencia siga viéndonos cada tarde.

«Muy intenso, pero muy agradecido»

-¿Ha llegado a sentir, en algún momento de su vida, que necesita un cambio en su carrera como actriz?

-Ser actriz es como cualquier otro trabajo, que en cualquier momento te puede apetece hacer otros proyectos, pero estamos haciendo 'La promesa', una serie diaria, que es un producto muy intenso. Tenemos mucha familia en la serie. Ya somos como una piña porque curramos juntos todos los días. Quiero decir, no es un proyecto en el que solo trabajamos o nos vemos unos días al mes. Nosotros estamos cada día y, al final, es un curro muy intenso, pero muy agradecido. Es un trabajo en el que me gusta estar y muy privilegiado dentro de esta profesión.

-¿Sus amigos y familia le piden que le adelanten tramas?

-Tengo una cláusula de confidencialidad con mi madre. Mi madre no se lo cuenta a nadie, ni a sus hermanas. Lo más bonito es no decirlo, porque es que sino se pierde la magia. Sobre todo la familia de la serie que lo está viendo ahí, día a día.

-¿Qué tiene usted de su personaje?

-Al final, los guiones no los tenemos muy adelantados y a nosotros también nos impresiona. Nosotros tenemos que jugar mucho con el personaje en función de lo que vaya pasando. Cuando llevas tanto tiempo con un personaje al final tiene muchas cosas de ti y tienes muchas cosas de ese personaje, pero creo que afortunadamente interpretamos a personajes de 'La promesa' que son magníficos y no nos van a hacer peores personas.

-¿Se ve compaginando 'La promesa' con otro proyecto?

-Tengo un personaje muy protagonista en la serie y es difícil poder compaginarlo con otras cosas.