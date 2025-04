Caras conocidas, concursos, fútbol y mucho entretenimiento en la tele que viene

J. Moreno Lunes, 21 de abril 2025, 00:03 Comenta Compartir

Las teles se preparan para encarar la recta final de la temporada, en la que vuelven a poner toda la carne en el asador con nuevos programas y regresos de formatos con los que captar la atención del gran público y subir en cuota de pantalla.

La 1 Renovación en la mañana y la tarde

Las mañanas de La 1 inician hoy lunes, 21 de abril, una nueva etapa con 'Mañaneros 360', de la mano de Adela González y Javier Ruiz, quien se incorpora a la segunda parte del programa para hablar de actualidad y abordar de manera amplia todo lo relacionado con el consumo, la economía o cómo afectan las decisiones políticas al día a día de la ciudadanía. El martes 22, las tardes de la cadena pública se revolucionan con 'La familia de la tele', un magacín vespertino (15:50 horas) conducido por Inés Hernand, María Patiño y Aitor Albizua, que contará con los colaboradores del extinto 'Sálvame', entre los que estarán Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano.

En 'prime time', la cantante Chenoa se pone al frente del concurso 'The floor', cuyo estreno está previsto en próximos días, y el presentador Arturo Valls será el maestro de ceremonias de 'That's my Jam: que el ritmo no pare', un programa musical donde dos equipos formados por conocidas estrellas invitadas compiten, a través de diversas pruebas, por demostrar sus habilidades musicales. En ficción, los actores Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin protagonizan 'Weiss & Morales', una serie policíaca rodada en las Islas Canarias. La primavera en TVE también contará con una gran cantidad de eventos deportivos, como la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y Real Madrid (26 de abril); la de la Champions League; o los partidos de España en la Nations League. Por último, el humorista catalán Andreu Buenafuente vuelve a la tele nacional con 'Futuro imperfecto', un nuevo programa para las noches de La 1.

La 2 Apuesta por los concursos

Al reciente estreno de 'Malas lenguas', el formato de actualidad que presenta Jesús Cintora en las tardes de La 2, llegará próximamente al canal público una fuerte apuesta por los concursos. A 'Saber y Ganar' y 'Cifras y letras' se sumarán 'El cazador', que saltará desde La 1, o una nueva edición de 'Jeopardy', presentada por Paco de Benito.

Antena 3 Estrategia y conspiración

La cadena de Atresmedia se lanza con un nuevo formato de entretenimiento en 'prime time'. Presentado por Juanra Bonet, 'Traitors España' será la adaptación patria de este formato internacional que ya cuenta con versiones en treinta territorios. Estrategia, tensión, misterio y conspiración son los elementos clave de este gran juego de estrategia que protagonizan 18 jugadores que lucharán por continuar en la competición. También en las noches de Antena 3 llegará una nueva edición de 'La voz kids', donde la andaluza Eva González repite como maestra de ceremonias. Los cantantes Edurne y Manuel Turizo se estrenan como 'coaches' del programa, acompañados de dos artistas que ya conocen muy bien el formato: Lola Índigo y David Bisbal. En ficción, la gran apuesta será 'Eva & Nicole', donde Belén Rueda e Hiba Abouk interpretan a dos mujeres de la clase alta de la Marbella de la década de los 80, que acaban enfrentadas por un pasado en común en el que llegaron a ser amigas. Sin embargo, el amor por un hombre hizo que sus mundos se separaran y ahora una de ellas busca venganza.

Cuatro Vuelve 'Chester'

A lo nuevo de 'Los Gipsy King', en la noche de los miércoles, se sumará más adelante el regreso de 'Viajando con Chester', el espacio de entrevistas íntimas conducido por Risto Mejide. Iker Jiménez, Antonio Orozco, Víctor Elías y Emiliano García-Page son algunos de los invitados que pasarán por el formato de Cuatro. Precisamente, el presentador de 'Cuarto Milenio' continuará con doble presencia en el 'prime time' del canal: los jueves con 'Horizonte' y los domingos con el espacio de misterio. Y 'Código 10', los martes, contará la actualidad y los sucesos.

Telecinco A por nuevos récords Guinness

'Supervivientes' continuará ocupando las noches de Telecinco. En ficción, recta final de 'La Favorita 1922'. Como próximos estrenos la cadena lanzará muy pronto 'Todos por ti', un nuevo 'game show' bajo las riendas del incombustible Carlos Sobera, en el que 15 familiares y amigos de un concursante le darán la oportunidad para ganar un cuantioso premio económico. Más tarde también volverá Jesús Vázquez con 'La noche de los récords', una nueva versión de este formato que buscará récords mundiales. Por último, el cómico leonés Dani Martínez se pone al frente de 'La noche del gran show', un programa grabado en el teatro Cartuja Center de Sevilla basado en el formato británico 'The Big Show', donde se dan cita invitados famosos, secciones fijas, 'sketches', música y muchas sorpresas.

La Sexta 'Anatomía de...'

La cadena ha comenzado la promoción de la nueva temporada de 'Anatomía de…', el formato de Mamen Mendizábal que analiza hechos noticiosos del pasado desde una perspectiva del 'true crime'. Mercedes Milá, Lorena Castell, Maldini, Pedro Piqueras, Irma Soriano o Josep María Mainat son algunos de los participantes de las primeras entregas. La Sexta también anuncia 'Historia de la dana', basada en la catástrofe del 29 de octubre de 2024 que azotó especialmente a la provincia de Valencia. 'La Sexta Xplica', 'Equipo de investigación' y 'La Sexta Columna' son los espacios que compondrán el resto de 'prime time'.