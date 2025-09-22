LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El alcance del No-Do

La mayor parte de esos 'Archivos Secretos del No-Do' que ahora emite TVE 1 los miércoles son descartes de noticias

Lunes, 22 de septiembre 2025

No les voy a contar lo que era el No-Do porque, aunque sean lo suficientemente jóvenes para no conocerlo, habrán oído hablar de él. ... Era el medio que tenía el franquismo para, junto al 'parte' de Radio Nacional, (des)informar a los españoles. «Al alcance de todos los españoles», se decía. Parecería imposible la censura en algo tan férreamente controlado por las autoridades, de proyección obligatoria en todos los cines del Estado, donde estaban prohibidos los noticiarios extranjeros, creado sobre todo para glorificar a Franco. Pero el No-Do también sufrió las tijeras censoras del franquismo.

El alcance del No-Do