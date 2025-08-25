J. Moreno Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04 Comenta Compartir

Cada tarde seis concursantes 'pugnan' para llegar a la ronda final, en la que solo uno de ellos se batirá en un duelo de preguntas y respuestas para desbancar al campeón, Rafa Castaño, el ganador del bote más alto de 'Pasapalabra'. El presentador Eugeni Alemany (Sueca, Valencia, 49 años) conduce 'Agárrate al sillón', el concurso de Telecinco (de lunes a viernes, a las 20.00 horas) en el que la estrategia es fundamental para arrebatar el 'trono'. Periodista, guionista y humorista, el valenciano regresa con este formato a la cadena de Mediaset, donde se hizo popular como reportero en el mítico 'Caiga quien caiga'.

-¿Cómo lleva lo de competir con 'Pasapalabra'?

-El verbo competir no es el que yo usaría (risas). Digamos que compartimos franja. Convivimos. En este momento ya estamos soltando amarres y saliendo a navegar. Yo pienso que hay que entender el programa pero me tienen que comprar a mí con mis cosas buenas y mis taritas. Como diría mi mujer, un presentador es como un repartidor de 'flyers': repartes en la calle y si la gente va al pub y la música no mola y las copas no son buenas, no vuelve. Pero, honestamente, creo que el formato tiene muchos elementos para conectar con la gente, enganchar y luego que nos sople un poquito el viento a favor. Y que los demás también pinchen un poquito. Que Roberto Leal deje de hacerlo tan bien, que el equipo un día haga un mal casting o que tengan que quitar un día 'Aquí la Tierra'. Yo juego un poco aquí también a que los demás no sean tan buenos.

-Tira mucho de su comedia en este concurso.

-Hemos jugado a la comedia. Yo creo que la audiencia en su casa ve los concursos por varios motivos: lo ves porque la gente sabe mucho, hay mucha pasta en juego y te da morbo quedarte o porque realmente el programa es divertidísimo. De hecho, mi problema en este concurso ha sido, como que me han dicho que en la primera fase, sí, son todo risas y nos reímos, pero tienes que aprender a mantener la tensión porque a mí se me va la distensión. Tengo un momento tenso y de repente me sale la bromita.

-¿Y qué tal el tándem con Rafa Castaño?

-Rafa es superguay, porque al final le vas cogiendo también cariño. Le veo como una parte del equipo. Representa a los concursantes profesionales que tienen tantas palabras en plató, que no se ponen nerviosos como el concursante nuevo. No sé el tiempo que él estará, pero es una persona maja.

-¿Cuántos programas grabáis al día?

-Dos o tres por día. En Valencia grabo cinco al día (presenta en À Punt el concurso 'A la saca'), pero ya lo tengo más pillado. Y aquí, pasado un poco ese principio de ensayos, estamos ya cogiendo la velocidad de crucero. Hemos empezado a disfrutar, porque al principio es como cualquier trabajo nuevo hasta que sabes dónde están las cosas, cómo funciona y el tipo de cliente que tienes. Me lo estoy pasando bien y vengo a gusto a trabajar, que creo que es lo que todos anhelamos en esta vida.

El regreso a Mediaset

-¿Le sorprendió que Mediaset apostase por usted?

-Estuve aquí en Mediaset hace muchos años, en 'Caiga quien caiga'. Me lo pasé muy bien, pero volvimos a Valencia por cuestiones familiares y yo allí estoy muy bien. Me llamaron de la productora para que fuera a París a hacer un piloto y tal. La verdad es que en los últimos años he hecho mucho casting, me han llamado mucho para muchos programas que incluso están ahora en emisión y se lo han dado a otras personas. Más que sorprendido lo que veo es como un movimiento audaz de decir, hostia, a Mediaset, con todo lo que hay, con todos los presentadores que tiene y, de repente, deciden ver cómo funciona conmigo.

-¿Cómo lleva lo de los castings?

-Bueno, lo llevas. Yo tengo en Valencia mi vida. También me han llamado de cosas que he dicho que no me interesa porque no lo veía yo, pero es que en este programa me vi. Lo mejor es cuando puedes elegir un proyecto. Y 'Agárrate al sillón' era un sí.

-¿Es fan de los concursos? ¿Y de 'Pasapalabra'?

-Por horario no, pero por ejemplo, las repeticiones que hacen los fines de semana de 'La ruleta de la suerte', me acuerdo de ir a casa de mi madre y estar viéndola. O 'Ahora caigo', con Arturo Valls, que era gente que se caía por un agujero si fallaba. Me acuerdo de que me contaba él una anécdota, porque ese programa era alemán y allí flipaban con el humor que Arturo le dio.

