LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de la obra 'Contra Ana'. PROMOCIONAL

Tres funciones del Festival de Teatro en el Bretón de Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:28

Comenta

El 46.º Festival de Teatro de Logroño incluye tres obras esta semana en el Bretón. Hoy se representa 'La gran cacería', de Juan Mayorga, con acompañamiento de Luz Arcas (La Phármaco), y mañana, 'Mihura, el último gran comediógrafo', de Adrián Perea, un homenaje a los cómicos, ambas a las 20.00 horas. Y el domingo, a las 19.30, se pondrá en escena 'Contra Ana', autoficción sobre la anorexia desde la visión real de su autora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  4. 4 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  7. 7

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  8. 8 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  9. 9

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  10. 10 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres funciones del Festival de Teatro en el Bretón de Logroño

Tres funciones del Festival de Teatro en el Bretón de Logroño