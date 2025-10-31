Tres funciones del Festival de Teatro en el Bretón de Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:28 Comenta Compartir

El 46.º Festival de Teatro de Logroño incluye tres obras esta semana en el Bretón. Hoy se representa 'La gran cacería', de Juan Mayorga, con acompañamiento de Luz Arcas (La Phármaco), y mañana, 'Mihura, el último gran comediógrafo', de Adrián Perea, un homenaje a los cómicos, ambas a las 20.00 horas. Y el domingo, a las 19.30, se pondrá en escena 'Contra Ana', autoficción sobre la anorexia desde la visión real de su autora.