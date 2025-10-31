Tres funciones del Festival de Teatro en el Bretón de Logroño
Viernes, 31 de octubre 2025, 09:28
El 46.º Festival de Teatro de Logroño incluye tres obras esta semana en el Bretón. Hoy se representa 'La gran cacería', de Juan Mayorga, con acompañamiento de Luz Arcas (La Phármaco), y mañana, 'Mihura, el último gran comediógrafo', de Adrián Perea, un homenaje a los cómicos, ambas a las 20.00 horas. Y el domingo, a las 19.30, se pondrá en escena 'Contra Ana', autoficción sobre la anorexia desde la visión real de su autora.