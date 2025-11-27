LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de 'Sangre y Klorofila', de Proyecto Larrua. P. L.
Logroño

Tres compañías emergentes y Proyecto Larrua bailan en la Reunión en Danza

La iniciativa se desarrolla este viernes, a las 20.00 horas, en la Sala Gonzalo de Berceo

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

La Reunión en Danza (RED) regresa a Logroño en su décima edición impulsando a compañías emergentes del norte de España. En esta ocasión Karelis Zambrano (de La Rioja), Maialen Villalonga (País Vasco) y Laura Cobo (Cantabria) comparten escenario con la compañía invitada Proyecto Larrua, que presenta 'Sangre y Klorofila', en la Sala Gonzalo de Berceo este viernes (a las 20.00 horas).

La RED es una de las iniciativas seleccionadas en las ayudas culturales Tan Cerca que impulsan conjuntamente los ayuntamientos de Bilbao, Santander y Logroño. Este año la asociación teatral On&Off , que la coordina en La Rioja, impulsa paralelamente el proyecto 'Escena local', dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, como parte de su estrategia para incentivar a coreógrafos noveles. La iniciativa busca «ofrecer a estos jóvenes herramientas de creación, fomentar el trabajo colaborativo entre artistas y contribuir a la consolidación de un tejido de creadoras riojanas».

Como explica Aritz López, de Larrua, «la RED nace con la voluntad de tender puentes entre las propuestas escénicas y el público, ofreciendo la posibilidad de disfrutar, comprender y acercarse a la danza contemporánea desde diferentes perspectivas».

Tres compañías emergentes y Proyecto Larrua bailan en la Reunión en Danza