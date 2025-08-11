Trajes y fotos de grandes artistas acercan el flamenco a los jóvenes, en el IRJ La exposición, titulada 'Flamenco para la juventud' y organizada por el Instituto Riojano de la Juventud y la Casa de la Danza de Logroño, se puede visitar hasta el 27 de septiembre en Logroño

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 13:25 Comenta Compartir

Desde el vestido rico en encajes y lentejuelas con el que Pilar Rioja interpretó 'Bolero' del maestro Granados el siglo pasado hasta el utilizado por Antonio Najarro en su coreografía 'Suite Sevilla' (2011), una docena de trajes nutren la exposición 'Flamenco para la juventud', inaugurada este lunes en el Instituto Riojano de la Juventud (Muro de la Mata, 8). Doce conjuntos con los que han bailado desde principios del siglo XX y hasta la actualidad otros tantos grandes artistas de la danza española, el flamenco y la escuela bolera.

Este patrimonio artístico procede del Museo de la Casa de la Danza de Logroño y -como explica su director, Perfecto Uriel- «son 12 trajes originales y donados por los propios artistas o por sus familias». Son los mismos que acaban de exponerse en México, en el Festival Internacional Ibérica Contemporánea de Querétaro. La muestra se completa con una docena de fotografías de destacados coreógrafos y bailarines, que ya en 2012 se pudieron ver en Logroño en el marco de la exposición '21 Flamencos para el siglo XXI'.

'Flamenco para la juventud' se podrá visitar en la sede del IRJ hasta el 27 de septiembre. En su inauguración han participado Perfecto Uriel y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, quien confía en que esta muestra sea «una puerta abierta para aquellos jóvenes que están empezando a descubrir el mundo del flamenco y, a su vez, un encuentro intergeneracional entre quienes aman el flamenco y quienes se están iniciando en este arte».

Entre el vestuario expuesto figura el traje con el que debutó Mariano Cruceta, un conjunto de José Greco confeccionado en la Sastrería Martínez de Nueva York, un vestido goyesco de Gloria Librán, la prenda con la que Carmela Greco interpretaba 'La Guajira' o la bata de cola de María Rosa y el traje negro de Martín Vargas que vestían en sus apariciones conjuntas. A la galería fotográfica asoman en, artísticas posturas, bailarines como Belén Maya, Lola Greco, Joaquín Grilo, Rafael Amargo o Sara Baras.

Reconoce Perfecto Uriel que, si bien en Logroño se practica la danza en sus más de 16 escuelas, «a los jóvenes les está costando mucho entrar en este arte como espectadores». Y sugiere que, así como disponen de bonos de transporte, debería haber bonos para que acudan al teatro, a conciertos o a ver danza. A quienes se resisten argumentando que no entienden la danza, les responde: «Para ver danza no hace falta entender nada, simplemente hace falta acudir, sentarse, escuchar y ver».

Temas

Danza

Logroño