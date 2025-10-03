Tilly Norwood, una estrella cinematográfica generada con IA, despierta interés y furia Una actriz generada con inteligencia artificial pone al sindicato de actores de Hollywood en pie de guerra y abre un nuevo debate tecnológico

Ella tiene sonrisa encantadora y mirada traslúcida, piel blanca, cabello oscuro, delgadez justa y ese algo indefinible que ha rendido a los espectadores a los pies de actrices jóvenes. No sin intención sus creadores la comparan con Scarlett Johansson o Natalie Portman. Sí, «creadores», porque la nueva actriz que, sin haber aparecido aún en una producción cinematográfica ya acapara las miradas de público, críticos y compañeros de tablas, ha sido generada por inteligencia artificial (IA). Se llama Tilly Norwood y está hecho con «la tecnología que está transformando nuestra industria», dicen en Particle6TV, el estudio de Londres que lanzó a Norwood en un corto donde ella apenas sale.

Precedido por una advertencia de que no aparecen «humanos ni osos» en el vídeo, varios actores IA presentan a Norwood, al estilo 'Casablanca', película en la que todos hablan de Rick y él aparece por primera vez ya avanzada la trama. Así se hace esperar la rutilante nueva estrella, que apenas sale unos segundos alegre en una alfombra roja o compungida en un sofá de 'talk show'. Ella está «totalmente preparada para la gran pantalla, diseñada para cualquier papel y siempre lista para actuar», dice en su Instagram, con casi 50.000 seguidores y 15 publicaciones. Ahí encarna a un elfo estilo Liv Tyler en 'El señor de los anillos', una chica corriente en el metro o en la playa y a una guerrera apocalíptica. Hace incluso una parodia de una polémica publicidad de jeans, protagonizada por Sydney Sweeney, que fue acusada de racista.

Esta criatura que mezcla rasgos faciales y corporales de otras actrices con encanto se ha ganado el rechazo de quienes la sienten como una amenaza, como una novia de Frankenstein 3.0. Luego de algunas reacciones aisladas, como la de Emily Blunt que en pleno rodaje dijo que era «aterradora», el sindicato de artistas de Hollywood (Sag-Aftra) condenó este miércoles el reemplazo por entes «sintéticos». Ya han visto en silencio cómo los decorados de cartón se diluyeron en los recursos informáticos y ahora temen el fin de su oficio.

Con la presentación de Norwood en un evento cinematográfico en Suiza y, sobre todo, el interés de los agentes y productores, quedaron obsoletas las cláusulas recién negociadas por el sindicato hollywoodiense para que no se suplanten identidades de alguno de sus 160.000 miembros, ni les copie la tecnología. «La creatividad está, y debe seguir estando, centrada en el ser humano», dijeron en un comunicado.

Ante las críticas, la artífice de la actriz IA, Eline van der Velden, firmó otro comunicado, en el perfil de Norwood dirigido a «aquellos que expresaron ira». Les dice que el ser humano no será reemplazado ni tampoco el trabajo creativo, cuyo poder ella muestra con su trabajo. «La IA ofrece otras vías de imaginar y construir historias» y pide que se le dé la bienvenida a estos artificios, que son una parte más de la «familia artística».