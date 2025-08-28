LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Tierra Santa en el festival Leyendas del Rock el 8 de agosto. T. S.

Tierra Santa y Los Zigalas actúan el domingo en Cenicero

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:55

El grupo de heavy rock riojano Tierra Santa actuará en la Plaza San Cristóbal de Cenicero este domingo, en las fiestas, a las 00.45 horas.

Tierra Santa publicó en octubre de 2024 su disco 'Un viaje épico' y en diciembre inició una gira con más de cincuenta fechas en España y América que terminó el 31 de mayo. En verano la banda está participando en diferentes festivales.

Además, a las 21.00 tocará la banda Los Zigalas en la Plaza de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  2. 2 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  3. 3 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  6. 6

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  7. 7 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  8. 8 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
  9. 9 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  10. 10

    Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tierra Santa y Los Zigalas actúan el domingo en Cenicero

Tierra Santa y Los Zigalas actúan el domingo en Cenicero