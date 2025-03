The Black Keys y cuatro bandas más, nuevas incorporaciones al RockLand Fest

Noemí Iruzubieta Logroño Martes, 4 de marzo 2025, 12:24 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

El cartel ya está definitivamente cerrado. Este martes se ha anunciado la incorporación de cinco nuevas bandas al RockLand Fest: el cabeza de cartel, The Black Keys, además de cuatro grupos más: Marcus King, Fantastic Negrito, Girlband! y Warmduscher.

The Black Keys es un banda de blues rock estadounidense compuesta por Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería), que comenzó de forma independiente y se ha convertido en una de las bandas más populares de garage rock de los últimos años.

En cuanto a Markus King, es un músico, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, cuyo álbum 'El Dorado', recibió una nominación a Mejor Álbum de Música Americana en la 63.ª edición de los Grammy. Por su parte, Xavier Amin Dphrepaulezz,​ conocido como Fantastic Negrito, es un cantante y compositor estadounidense de blues y R&B.

Finalmente, desde Londres llega Warmduscher, un grupo de música post-punk formado en 2014 y, desde Nothingham, el punk rock de Girlband!

Iggy Pop y Sex Pistols

Completan el cartel los ya anunciados Iggy Pop y Sex Pistols, acompañados por Jet, Wolfmother, Refused, The War And Trean, Deadletter, The K's Los Zigarros, Morgan, Alcalá Norte, Battlesnake, Delirium Tremens, Pilt, Kira Mac, The Flving Rebollos, Ciclonautas, Linaje, Rienda Suelta y Tobogán.

El festival sigue apostando por las leyendas, como ya lo hizo el pasado con el heavy rock de Scorpions y Europe. El anterior contó con grandes bandas como Hellacopters, Fran Ferdinand y Offspring, entre otros.

El festival, que este año celebra su cuarta edición, se celebrará en Santo Domingo de la Calzada del 28 al 20 de julio.

Novedades

Este año contará con muchas novedades, entre otras, habrá dos escenarios y una nueva zona VIP. Manteniendo, también, los famosos Vermús Rockeros en el centro de la localidad.

Esta edición, RockLand Art tendrá dos escenarios en los que actuarán 20 artistas nacionales e internacionales, y un recinto ampliado a 25.000 m², que además incluirá una nueva Zona VIP.

Las entradas están a la venta en su web a 93,50 euros (gastos incluídos), aunque hay descuento con el carné del IRJ. También hay posibilidad de adquirir entradas en zona VIP a 154 euros. Las entradas de lanzamiento, que estuvieron a un precio de 75,90 euros, ya están agotadas.

