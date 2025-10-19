LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier García Turza (derecha), con el prior de San Millán. Justo Rodríguez

«San Millán es el origen de todo»

García Turza considera el texto de Braulio fuente de «cómo se expandió el cristianismo en La Rioja y la Cantabria visigótica»

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Entre la bucólica imagen del pastorcillo con su rebaño y la del ermitaño que, tras haber vencido innumerables ocasiones al demonio, es llamado a los ... cielos, hay una vida de cien años, todo un siglo de prodigios. Son los que relató en 'Vita sancti Emiliani' el obispo Braulio de Zaragoza, hechos (o invenciones) que, a su vez, le contaron a él Citonato, Sofronio, Geroncio y Potamia, discípulos de san Millán en el eremitorio hoy conocido como Suso, e incluso su propio hermano, Fronimiano.

