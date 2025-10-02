LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fernando Rodil, comisario de la exposición 'Los tebeos de humor de mi juventud'. Miguel Peche

Tebeos y talleres, primeras viñetas del II RiojaCómic

A lo largo del festival se presentarán 'Sagasta', de Pedro Espinosa y César Herce, y 'Hotel Florida', de Antonia Santolaya y Carlos G. Santa

J. Sainz

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:03

El II Festival RiojaCómic, que incluirá talleres, exposiciones y una feria hasta el domingo, comenzó este jueves con 'Los tebeos de humor de mi juventud', una muestra comisariada por el coleccionista e investigador Fernando Rodil que puede verse en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) hasta el 29 de noviembre.

En ella figuran ejemplares desde 1916 a 1989 con nombres tan populares como Charlot, Pinocho, Cholín, Pocholo, Jaimito, Pulgarcito, TBO, DDT, La Risa, Rififí, Tiovivo, Marilín, Topo Gigio, Buenos Días, Super Pumby, Can Can, Ven y Ven, Din Dan, Yo y Yo, Zipi y Zape, Pepe Gotera y Otilio, Mortadelo, La Codorniz, Hermano Lobo, El Papus o El Jueves. Y rarezas, como una historieta de 1976 de 'Epi y Blas' del calagurritano Ángel Julio Gómez de Segura 'Beaumont'.

El festival contará con la participación de artistas, dibujantes y escritores como Bea Lema, Max, Pedro Espinosa, Antonia Santolaya o Manuel Romero, que ya ayer impartió un primer taller con escolares, así como con la participación de empresas como Deconstructeam y la riojana AK.

Este viernes habrá nuevos talleres de Romero a lo largo de la mañana y dos conferencias en la Esdir, la primera de ellas de Max (a las 10.00 horas), que repetirá en la Biblioteca de La Rioja (a las 18.00 horas). También por la tarde se inaugurarán la Feria del Cómic en el IRJ y la exposición 'Monumentos riojanos con Lego', de Diego y David Escalona (a las 17.00 horas).

Otra de las actividades destacadas de la jornada será la presentación del cómic 'Sagasta', de nuevo en el IRJ (a las 19.30 horas), a cargo de sus autores, Espinosa y César Herce, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Riojano en el bicentenario del político.

Entre otras citas, el sábado se presentará 'Hotel Florida' a cargo de Santolaya y Carlos G. Santa (en el IER a las 12.30) y el domingo, el proyecto Erveca, de Samuel Noal e Isabel López (13.30).

