La sorpresa de 'Claudette', la abuela malabarista
Las compañías Maleta y Balancetoi, de Irlanda y Bélgica, presentan en el Festival de Teatro un homenaje a los mayores con circo y marioneta
Logroño
Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:20
Es uno de esos espectáculos que llegan sin hacer ruido y terminan convirtiéndose en la mejor sorpresa. 'Claudette', de las compañías Maleta (Irlanda) y Balancetoi ( ... Bélgica), se representa este jueves en el Bretón (a las 20.00 horas) abriendo un intenso fin de semana del 46.º Festival de Teatro de Logroño. Circo y teatro de máscaras unidos en «un homenaje a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de sabiduría».
Sin necesidad de palabras, 'Claudette' cuenta la historia de una anciana indignada por su soledad. Una abuela tierna, soñadora y un poco renegona que, cansada de estar siempre sola, harta de comer sopa día tras día, quiere seguir sintiéndose viva. Y para eso está el nieto, que la hará participar de sus juegos.
LA FUNCIÓN
-
'Claudette'
-
Dirección e interpretación Sara Martínez Lázaro y Alex Allison.
-
Compañías Maleta Company (Irlanda) y CIE. Balancetoi (Bélgica).
-
Teatro Bretón 20.00 horas.
-
46 º Festival de Teatro
«Un homenaje a toda una generación de mujeres que, después de haberlo dado todo por los demás, se encuentran solas. 'Claudette' habla de abuelos y abuelas cascarrabias y de nietos llenos de vitalidad, fuentes de energía en la vida de los mayores. 'Claudette' nos cuenta de forma cómica y poética esos momentos de juego que comparten abuelos y nietos».
El espectáculo fusiona títeres y malabares, dos artes que se basan en la coordinación, disociación y precisión, en este caso compartida por dos artistas, Sara Martínez Lázaro y Alex Allison, que lo dirigen e interpretan juntos. Para ellos, «las marionetas son un puente entre la realidad y la ficción».
«Hablar sobre la vejez a través de una marioneta permite distanciarse de la realidad –así lo explican–. El público reconoce que la marioneta no es una persona real, pero acepta y experimenta emociones con ella».
El malabar empleado en esta pieza premiada en varios festivales internacionales «es corporal y sensible». «La importancia no radica en la cantidad de objetos lanzados al aire, sino en la ligereza y gracia con la que se manipulan. En 'Claudette' –añaden– nos centramos en ese instante de suspensión entre lanzar y atrapar, en cómo podemos comunicar a través de los malabares».
El fin de semana trae además al festival 'Las apariciones' de la Compañía Exlímite y el CDN (viernes) y 'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela (sábado). Y hoy, 'Claudette', uno de esos espectáculos que muchos se arrepentirán de no haber visto.
