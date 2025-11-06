La sorpresa de 'Claudette', la abuela malabarista

Es uno de esos espectáculos que llegan sin hacer ruido y terminan convirtiéndose en la mejor sorpresa. 'Claudette', de las compañías Maleta (Irlanda) y Balancetoi ( ... Bélgica), se representa este jueves en el Bretón (a las 20.00 horas) abriendo un intenso fin de semana del 46.º Festival de Teatro de Logroño. Circo y teatro de máscaras unidos en «un homenaje a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de sabiduría».

Sin necesidad de palabras, 'Claudette' cuenta la historia de una anciana indignada por su soledad. Una abuela tierna, soñadora y un poco renegona que, cansada de estar siempre sola, harta de comer sopa día tras día, quiere seguir sintiéndose viva. Y para eso está el nieto, que la hará participar de sus juegos.

LA FUNCIÓN 'Claudette'

Dirección e interpretación Sara Martínez Lázaro y Alex Allison.

Compañías Maleta Company (Irlanda) y CIE. Balancetoi (Bélgica).

Teatro Bretón 20.00 horas.

46 º Festival de Teatro

«Un homenaje a toda una generación de mujeres que, después de haberlo dado todo por los demás, se encuentran solas. 'Claudette' habla de abuelos y abuelas cascarrabias y de nietos llenos de vitalidad, fuentes de energía en la vida de los mayores. 'Claudette' nos cuenta de forma cómica y poética esos momentos de juego que comparten abuelos y nietos».

El espectáculo fusiona títeres y malabares, dos artes que se basan en la coordinación, disociación y precisión, en este caso compartida por dos artistas, Sara Martínez Lázaro y Alex Allison, que lo dirigen e interpretan juntos. Para ellos, «las marionetas son un puente entre la realidad y la ficción».

«Hablar sobre la vejez a través de una marioneta permite distanciarse de la realidad –así lo explican–. El público reconoce que la marioneta no es una persona real, pero acepta y experimenta emociones con ella».

El malabar empleado en esta pieza premiada en varios festivales internacionales «es corporal y sensible». «La importancia no radica en la cantidad de objetos lanzados al aire, sino en la ligereza y gracia con la que se manipulan. En 'Claudette' –añaden– nos centramos en ese instante de suspensión entre lanzar y atrapar, en cómo podemos comunicar a través de los malabares».

El fin de semana trae además al festival 'Las apariciones' de la Compañía Exlímite y el CDN (viernes) y 'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela (sábado). Y hoy, 'Claudette', uno de esos espectáculos que muchos se arrepentirán de no haber visto.