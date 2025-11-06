LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de 'Claudette', de las compañías Maleta y Balancetoi. T. B.

La sorpresa de 'Claudette', la abuela malabarista

Las compañías Maleta y Balancetoi, de Irlanda y Bélgica, presentan en el Festival de Teatro un homenaje a los mayores con circo y marioneta

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

Es uno de esos espectáculos que llegan sin hacer ruido y terminan convirtiéndose en la mejor sorpresa. 'Claudette', de las compañías Maleta (Irlanda) y Balancetoi ( ... Bélgica), se representa este jueves en el Bretón (a las 20.00 horas) abriendo un intenso fin de semana del 46.º Festival de Teatro de Logroño. Circo y teatro de máscaras unidos en «un homenaje a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de sabiduría».

