Juan Valderrama y Sole Giménez. PROMOCIONAL

Concierto | Logroño

Sole Giménez y Juan Valderrama actúan el sábado en el auditorio Riojafórum

Los dos cantantes rinden homenaje al bolero a través del espectáculo 'Algo contigo' arropados por una orquesta sinfónica

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:20

El Auditorio Riojafórum de Logroño ofrece este sábado un concierto especial con dos de las voces más carismáticas de la escena de la música melódica de España: Sole Giménez y Juan Valderrama. La actuación de estos dos artistas comenzará a las 20.00 horas y tendrá una duración aproximada de 100 minutos sin descanso. Presentan el espectáculo 'Algo contigo' en el que rinden homenaje al bolero, género inscrito en la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Sole Giménez (ex-Presuntos Implicados) y Juan Valderrama (hijo de los históricos cantantes de copla, Juanito Valderrama y Dolores Abril) dedican este proyecto a las canciones compuestas por grandes maestros como Armando Manzanero, Los Panchos, Consuelo Velásquez, María Grever o Roberto Cantoral, entre otros autores representativos del bolero y la canción romántica lationamericana.

En el repertorio que se podrá escuchar en su actuación de Logroño destacan temas inmortales como 'Dos gardenias', 'Bésame mucho', 'Esta tarde vi llover' o 'Algo contigo', con unas interpretaciones que complementan sus voces diferentes creando versiones únicas y llenas de emoción y sentimiento.

Su propuesta cuenta con una orquesta sinfónica formada por treinta músicos dirigidos por José Luis López Antón con unos arreglos que engrandecen las composiciones. «El resultado es un viaje musical sublime por la historia del bolero: un concierto íntimo y a la vez grandioso, en el que la pasión, el amor y el desamor, envueltos en preciosas melodías, harán las delicias del público», destacan desde el auditorio Riojafórum en la presentación de este concierto.

