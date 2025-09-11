La Sinfónica de Bilbao recrea a Verdi en Logroño bajo la batuta de Tebar Riojafórum acoge este jueves, a las 20.00 horas, el Réquiem del genial compositor italiano en un concierto de la Fundación Columbus a beneficio de menores con enfermedades raras

La de este jueves en el Auditorio de Riojafórum será una cita de lujo, y por partida doble. En primer lugar, porque se escuchará nada menos que el Réquiem de Verdi de manos de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con las voces del Orfeón Donostiarra y bajo la batuta del prestigioso director valenciano Ramón Tebar.

Y en segundo lugar, porque a la calidad artística del evento se suma su carácter solidario con los menores con enfermedades raras. De hecho, los fondos que se recauden por la venta de entradas se destinarán al primer ensayo clínico con terapia génica para niños con Síndrome CTNNB1. Y todo ello gracias a la Fundación Columbus y su festival RenHacer, que en esta cuarta edición programa el Réquiem de Verdi este jueves en Logroño (con el respaldo del Gobierno de La Rioja), el sábado en Aránzazu y el próximo domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En la capital riojana, la cita es a las 20.00 horas en el Auditorio de Riojafórum y con entradas a 40 euros (en patio y patio de butacas) y 35 euros (en anfiteatro).

A la relación de grandes artistas que protagonizan este concierto se suma, además, un elenco de solistas de nivel internacional como la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano Caterina Piva, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze.

Todos ellos se conjuntarán este jueves en Logroño para brindar el Réquiem de Giuseppe Verdi, una de las obras más conmovedoras y poderosas del repertorio clásico. El maestro italiano la compuso en el año 1874 a raíz de la muerte de su compatriota, escritor y poeta Alessandro Manzoni, de quien era un rendido admirador, y la estrenó el mismo año en la iglesia de San Marcos de Milán. El éxito fue de tal que su fama superó las fronteras nacionales.

Se trata de una partitura monumental y sobrecogedora, con una gran carga teatral. En palabras del director verdiano Riccardo Muti: «Es una misa para los vivos, no para los muertos». Y precisamente para transformar la vida y para el 'RenHacer' de aquellos niños con enfermedades raras se aunarán sobre el escenario principal de Riojafórum arte, ciencia y solidaridad en el que sin duda será uno de los grandes conciertos de la temporada en la capital riojana.

Lo recaudado en este evento se destinará a investigar y facilitar terapias a menores con la enfermedad CTNNB1. Las entradas están disponibles en riojaforum.es y las donaciones a fila cero, en la web fundacioncolumbus.org.