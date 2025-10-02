LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La periodista y escritora Silvia Intxaurrondo. Justo Rodríguez

Silvia Intxaurrondo debuta en Logroño como escritora con 'Solas en el silencio'

La periodista vasca presenta con el Ateneo Riojano en Ibercaja su primera novela, «una historia que refleja el abuso de poder, el silencio cómplice y la opresión»

J. Sainz

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:32

Comenta

«En Sopuerta, un manto de silencio cómplice permite que los vecinos sobrevivan al infierno...» La periodista Silvia Intxaurrondo presenta en Logroño 'Solas en el silencio' (Harper Collins), novela que supone su debut literario. En el acto (en Fundación Ibercaja este viernes a las 19.00 horas), estará acompañada por Evelyn Pérez, presidenta del Ateneo Riojano, entidad organizadora.

La historia refleja «el abuso de poder, el silencio cómplice y la opresión en los pueblos pequeños». «La novela –en palabras de su autora– gira en torno a la injusticia que sufren las mujeres a causa del silencio que mantiene su entorno. Violencia, abusos, humillaciones. Tragedias que quedan ocultas porque sus seres queridos y sus vecinos miran conscientemente hacia otro lado. El libro revela que les resulta más cómodo vivir ocultando una injusticia que plantarle cara a quien la provoca».

Intxaurrondo cuenta que se inspiró en historias de mujeres que son víctimas de injusticias, historias que ha conocido tanto por su propio entorno como por los medios de comunicación. «Este libro –afirma– es una respuesta a frases como 'se lo habrá merecido' o 'algo habrá hecho'. Nunca deberían haberse pronunciado para silenciar una tragedia. Nunca deberían haber sido usadas para ocultar la cobardía de quien las pronuncia».

'Solas en el silencio' es el primer trabajo editorial de la periodista vasca, responsable en la actualidad del espacio informativo Las Mañanas de La 1 de TVE. Se trata de una de las profesionales más reconocidas del país, distinguida con varios premios, y también hoy día, en el punto de mira de la ultraderecha.

Escribir este libro, según cuenta, «es un sueño cumplido»: «Ha sido un proceso exigente y emocionante a la vez, me ha ayudado a conocerme a mí misma. Me ha removido por dentro durante este año que he compartido con personajes que han crecido, vivido y padecido tragedias personales en medio del silencio que les rodeaba. Me obsesionaba que las protagonistas encontrasen la justicia que merecen y que el lector, cuando terminara el libro, experimentara un profundo sentimiento de esperanza».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  7. 7

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  8. 8 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  9. 9

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  10. 10 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Silvia Intxaurrondo debuta en Logroño como escritora con 'Solas en el silencio'

Silvia Intxaurrondo debuta en Logroño como escritora con &#039;Solas en el silencio&#039;