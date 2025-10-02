Silvia Intxaurrondo debuta en Logroño como escritora con 'Solas en el silencio' La periodista vasca presenta con el Ateneo Riojano en Ibercaja su primera novela, «una historia que refleja el abuso de poder, el silencio cómplice y la opresión»

J. Sainz Jueves, 2 de octubre 2025, 17:32 Comenta Compartir

«En Sopuerta, un manto de silencio cómplice permite que los vecinos sobrevivan al infierno...» La periodista Silvia Intxaurrondo presenta en Logroño 'Solas en el silencio' (Harper Collins), novela que supone su debut literario. En el acto (en Fundación Ibercaja este viernes a las 19.00 horas), estará acompañada por Evelyn Pérez, presidenta del Ateneo Riojano, entidad organizadora.

La historia refleja «el abuso de poder, el silencio cómplice y la opresión en los pueblos pequeños». «La novela –en palabras de su autora– gira en torno a la injusticia que sufren las mujeres a causa del silencio que mantiene su entorno. Violencia, abusos, humillaciones. Tragedias que quedan ocultas porque sus seres queridos y sus vecinos miran conscientemente hacia otro lado. El libro revela que les resulta más cómodo vivir ocultando una injusticia que plantarle cara a quien la provoca».

Intxaurrondo cuenta que se inspiró en historias de mujeres que son víctimas de injusticias, historias que ha conocido tanto por su propio entorno como por los medios de comunicación. «Este libro –afirma– es una respuesta a frases como 'se lo habrá merecido' o 'algo habrá hecho'. Nunca deberían haberse pronunciado para silenciar una tragedia. Nunca deberían haber sido usadas para ocultar la cobardía de quien las pronuncia».

'Solas en el silencio' es el primer trabajo editorial de la periodista vasca, responsable en la actualidad del espacio informativo Las Mañanas de La 1 de TVE. Se trata de una de las profesionales más reconocidas del país, distinguida con varios premios, y también hoy día, en el punto de mira de la ultraderecha.

Escribir este libro, según cuenta, «es un sueño cumplido»: «Ha sido un proceso exigente y emocionante a la vez, me ha ayudado a conocerme a mí misma. Me ha removido por dentro durante este año que he compartido con personajes que han crecido, vivido y padecido tragedias personales en medio del silencio que les rodeaba. Me obsesionaba que las protagonistas encontrasen la justicia que merecen y que el lector, cuando terminara el libro, experimentara un profundo sentimiento de esperanza».