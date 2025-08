Música moderna de hace siglos en Logroño

J. Sainz Viernes, 1 de agosto 2025, 12:16 | Actualizado 13:19h. Comenta Compartir

La XXVII Semana de Música Antigua de Logroño se celebrará del 6 al 12 de septiembre con una edición que crece en escenarios, contenidos y artistas. El festival, organizado por Cultural Rioja, programa conjunto del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, ofrecerá en esta edición seis conciertos en tres escenarios de la ciudad: la habitual Sala de Cámara de Riojafórum, y además, por primera vez, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) y la iglesia de Santa María de Palacio.

El festival comenzará el sábado 6 de septiembre en el CCR con 'Concierto para un cuerpo', una propuesta escénica de música y, por primera vez, danza contemporánea, protagonizada por la violinista Marta Ramírez y la bailarina Almudena Pérez. El espectáculo plantea un diálogo físico y musical con el ritmo como hilo conductor.

El domingo 7, la iglesia de Palacio acogerá el concierto 'El décimo Alfonso', en el que el Ensemble Arquivolta interpretará varias Cantigas de Santa María en homenaje a Alfonso X el Sabio. El programa recorre musicalmente algunos de los momentos clave en la vida del monarca.

El lunes 8 empezarán los conciertos en Riojafórum con el grupo Forma Antiqva, referente europeo de la música barroca, que presenta 'Farándula castiza': un recorrido sonoro por el bullicioso Madrid del siglo XVIII, lleno de sainetes, danzas y música teatral con obras de Nebra, Corselli, Mele, Baset o Castel.

El martes 9 será el turno de Echo et Dulce, con la flautista Tamar Lalo al frente. En 'The Celebrated Sammartini' recuperan obras poco interpretadas del célebre compositor italiano del siglo XVIII, con sonatas originales para flauta dulce caracterizadas por su originalidad y libertad formal.

El miércoles 10 actuará 'Collegium Musicum Madrid' junto a la soprano María Espada con 'Dicen que hay amor', una cuidada selección de tonos humanos del siglo XVII y XVIII extraídos del Cancionero Poético Musical de Mallorca. El repertorio vocal se completa con piezas instrumentales de Guerau, Murcia o Facco.

El ciclo se cerrará el viernes 12 con The New Old, grupo liderado por el clavecinista David Palanca, que presenta 'El violón chico'. El programa recupera el sonido del violoncello piccolo, un instrumento casi desaparecido afinado una quinta más aguda que el actual. El concierto será interpretado por el violonchelista Amat Santacana, con un instrumento original del siglo XVIII.

Aperitivos musicales

Como antesala de los conciertos de Riojaforum, el programa incluye un año más los 'Aperitivos musicales', pequeñas intervenciones a cargo de la Academia de Música Antigua de Rioja Filarmonía. Tendrán lugar en la terraza norte de Riojafórum (a las 19.15 horas), antes de cada uno de los conciertos (del lunes 8 al viernes 12 de septiembre).

Cada 'aperitivo' es un micro-concierto comentado que se interpreta en vivo, inspirado en bebidas originales de los países de donde procede la música que sonará esa tarde en Riojaforum. El objetivo es ofrecer una experiencia sensorial previa, accesible y pedagógica, que contextualiza el repertorio y establece vínculos con otras tradiciones culturales europeas.

Para esta edición, la Academia de Rioja Filarmonía propone inspirarse en el Yayo, un vermut madrileño, de cara a preparar la 'Farándula castiza', evocando el ambiente teatral y popular del siglo XVIII; el Mi-To, un bitter italiano, en alusión al refinamiento milanés del barroco instrumental para 'The celebrated Sammartini'; 'Dicen que hay amor', con Palo de Mallorca, bebida tradicional que conecta con los tonos humanos del concierto y, por último, inspirarse en el Prosecco para 'El violón chico', por el aire camerístico y festivo de esta recuperación instrumental.

La venta anticipada de entradas y abonos para los cuatro conciertos de la Sala de Cámara del Riojafórum se abre hoy, viernes 1 de agosto, a través de la plataforma entradas.com (web, app y venta telefónica). Los conciertos en el CCR y Palacio son con entrada libre hasta completar aforo.