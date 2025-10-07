Semana de la Arquitectura con homenajes, visita guiada y el libro de Concéntrico
El Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja entrega este martes, en su jardín a las 19.00 horas, las placas conmemorativas a los arquitectos que cumplen 25 y 50 años de profesión
Logroño
Martes, 7 de octubre 2025, 07:47
El Colegio Oficial de Arquitectos celebra desde este martes la Semana de la Arquitectura con la entrega, a partir de las 19.00 horas en ... el jardín del COAR, de las placas conmemorativas a los arquitectos que cumplen 25 y 50 años de profesión –estos últimos Luis Miguel Martínez-Zaporta Loscertales, Luis Ortiz de Zárate Gorbea y José Javier Garrido Manso– y con la bienvenida a los nuevos colegiados.
El miércoles día 8 habrá una visita guiada al edificio de viviendas del arquitecto José María Peláez en la calle Blanco Lac 4-8 de Logroño, ejemplo de vivienda de calidad como espacios de innovación y convivencia. La cita es a las 18.00 horas (con reserva previa en cultura@coar.es) y, tras el recorrido, en el patio del propio edificio se presenta el número 13 de la revista 'Fragmentos', que recoge reflexiones y proyectos recientes de interés profesional y ciudadano, en un acto que combinará pensamiento crítico y arquitectura construida.
Por último, el COAR acoge el jueves la presentación de 'Concéntrico: Laboratorio de Innovación Urbana', una publicación de Park Books coeditada por Nick Axel y Javier Peña Ibáñez que documenta una década del mencionado Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Para este encuentro se ha organizado una conversación entre dos arquitectos que ejercen en Logroño, Javier Dulín y Octavio Pérez.
La Semana de la Arquitectura se convierte así en un espacio de encuentro entre profesionales y ciudadanos; una cita abierta que invita a reflexionar sobre la ciudad, la vivienda y los nuevos retos de la arquitectura contemporánea.
