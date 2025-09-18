LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Inauguración de la exposición en el Museo de La Rioja. Justo Rodríguez
Logroño

Seis miradas sobre la fotografía contemporánea

Artistas e investigadores de FotoART, proyecto de UNIR, exponen en el Museo de La Rioja 'Seis grados de separación' hasta el próximo 7 de diciembre

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:25

Cualquier persona está conectada a cualquier otra del planeta a través de una cadena de conocidos compuesta por cinco intermediarios. Esta teoría de los 'Seis ... grados de separación' da título a la colectiva fotográfica que acaba de inaugurar el Museo de La Rioja. En este caso, la conexión es entre seis artistas con un nexo común, la fotografía artística contemporánea, el ámbito en el que trabajan e investigan dentro del proyecto FotoART de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ellos son Iñaki Domingo y Noni Lazaga (Madrid), Andrea Costas (Vigo), Pablo Martínez Muñiz (Santander), José Luis Bravo (Barcelona/México) y Alfonso da Silva (Logroño); y sus obras, seis miradas sobre distintos aspectos de la condición humana y la sociedad: la ciudad, el tiempo, la maternidad, la convivencia…

