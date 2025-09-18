Seis miradas sobre la fotografía contemporánea

Cualquier persona está conectada a cualquier otra del planeta a través de una cadena de conocidos compuesta por cinco intermediarios. Esta teoría de los 'Seis ... grados de separación' da título a la colectiva fotográfica que acaba de inaugurar el Museo de La Rioja. En este caso, la conexión es entre seis artistas con un nexo común, la fotografía artística contemporánea, el ámbito en el que trabajan e investigan dentro del proyecto FotoART de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ellos son Iñaki Domingo y Noni Lazaga (Madrid), Andrea Costas (Vigo), Pablo Martínez Muñiz (Santander), José Luis Bravo (Barcelona/México) y Alfonso da Silva (Logroño); y sus obras, seis miradas sobre distintos aspectos de la condición humana y la sociedad: la ciudad, el tiempo, la maternidad, la convivencia…

En 'Seis grados de separación' el riojano Alfonso da Silva enfoca su cámara a Madre de Dios, el barrio que habita y del que dice sentirse cautivado por su luz y texturas. De ambas echa mano a la hora de mostrar la belleza de este barrio, oculta en sus fachadas anodinas, sus cristales rotos, sus comercios vacíos... También desde la diversidad (cruzando pasos de cebra) explora la identidad y evolución urbana de Madre de Dios.

Detalles de las propuestas de Iñaki Domingo, Alfonso da Silva y Andrea Costas. Justo Rodríguez

La exposición se abre 'Bajo las sombras' de Iñaki Domingo, una serie de 45 imágenes sobre los cambios lumínicos que el autor captó en una de las ventanas de su casa durante varias semanas de encierro por la pandemia. Un espacio mínimo donde genera todo un universo visual.

A su lado asoma la potente mirada de Andrea Costas sobre la maternidad desde una perspectiva crítica y feminista. Su proyecto 'Desapego', concebido desde la teatralidad y el juego de una madre con sus dos hijos, nos sitúa ante vínculos atravesados por afectos y tensiones.

Para José Luis Bravo la fotografía es tiempo, que él capta a través de la técnica de la scanografía y con un cámara construida. Conecta el pasado con el presente fotografiando ruinas y monumentos, que traslada al espectador en grandes dimensiones y con un aire decimonónico.

Noni Lazaga escribe su 'Poema visual en Chowatai' con imágenes tomadas en Japón, con las que hace una interpretación metafórica del ser humano como un ser caligráfico, vagando por un espacio sin tiempo. Cierra la muestra Pablo Martínez Muñiz con la serie 'La ciudad' de su proyecto 'Atlántida', una reflexión sobre el concepto de ciudad ideal en la que utiliza imágenes de renderizados arquitectónicos (bibliotecas, museos, salas de conciertos, rascacielos).

El consejero y el director general de Cultura, José Luis Pérez Pastor y Roberto Iturriaga, han inaugurado este jueves la exposición junto a su comisaria, Daniela Reyes, quien avanzó que los artistas José Luis Bravo y Noni Lazaga donarán obra a los fondos del Museo de La Rioja.