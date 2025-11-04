LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

IRENE JADRAQUE / SADÉ VISUAL

Santolayas Dúo en Riojazz

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:05

Santolayas Dúo (los guitarristas logroñeses Caco y Nico Santolaya) ofrecieron ayer en Librería Santos Ochoa el concierto del día de Riojazz, un recital de temas seleccionados e interpretados por uno de los referentes jazzísticos de la ciudad y por su hijo, instrumentistas de distintas generaciones pero unidos por el buen gusto musical. Tras su popular y festiva inauguración el pasado domingo con la representación de un funeral estilo 'dixie' New Orleans y un oficio góspel en la Sala Fundición, la Semana Cultural del Jazz en La Rioja continúa hoy con la actuación de la cantante navarra Mar Ruiz en el Café Bretón (a las 20.00 horas).

