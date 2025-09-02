RiojaCómic llenará Logroño de destacados artistas, dibujantes, talleres, exposiciones y expertos La cita, que también contará con la participación de destacados escritores, una feria y juegos de mesa, se desarrollará del 3 al 5 de octubre

RiojaCómic volverá a llenar Logroño de destacados profesionales del mundo del cómic, el manga y la ilustración. A través de un intenso programa, los apasionados de este género podrán disfrutar del 3 al 5 de octubre de numerosos talleres, exposiciones, conferencias y de una novedosa feria del cómic, que permanecerá abierta en la sede del IRJ, entidad promotora del festival.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha presentado hoy las actividades que ofrecerá la segunda edición de este festival, con la que el Ejecutivo regional «quiere fomentar la existencia de una cita anual en la región en torno al noveno arte, tanto a nivel de creadores como de lectores. Una iniciativa donde, a través de este medio de expresión, los jóvenes y no tan jóvenes pueden encontrar un punto de reunión transgeneracional muy importante».

En la presentación, en la que también ha participado el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, han desgranado las más de 20 citas que estarán concentradas en un intenso fin de semana en el que riojanos y visitantes podrán adentrarse en el mundo del cómic, el manga y la ilustración de la mano de numerosos profesionales y desde diferentes puntos de vista.

Así, a través de conferencias, talleres o charlas, el festival contará, entre otros, con la participación de Bea Lema y Max, Premios Nacionales de Cómic de 2024 y 2007. Este, además, se presenta en un formato, que como ha destacado Alcaide, «surge de la estrategia de movilidad que nos hemos marcado este año para facilitar el acceso a todas las personas que quieran acudir». Por ello, la Biblioteca de La Rioja, la Esdir y el IRJ «serán los tres vértices» de un festival en el que habrá una destacada presencia de artistas riojanos, entre los que se encuentran la narradora visual Antonia Santolaya -autora de la imagen de este año del festival-; los ilustradores y guionistas Pedro Espinosa y César Herce; o el dibujante Manuel Romero, Premio del Festival Internacional de Cómic de Barcelona por su novela gráfica sobre Francisco de Goya.

Mikoto, referente nacional del cosplay o la empresa AK Interactive también se unirán al cartel con sello riojano que, por primera vez, ofrecerá una feria del cómic en la sede del IRJ el viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y el sábado y el domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En ella se reunirán diferentes editoriales, tiendas, revistas e ilustradores de la región, así como todas aquellas empresas o personas que estén interesadas en participar, ya que la feria «continúa abierta a nuevos participantes». Algunos de los que ya han confirmado su asistencia son Pepitas de Calabaza, Aloha y Fulgencio Pimentel, los artistas Jorge Ochagavía y Tris, la Asociación Aventum, la revista Fábula o la Trapería de Klaus.

Más de 20 citas con creadores

El festival comenzará el 2 de octubre, a las 9.30 horas, con la primera convocatoria de talleres para escolares que ofrecerá Manuel Romero. La actividad se dirige a los alumnos de 6º de Primaria. Los colegios interesados en participar en estos pases -tendrán una duración de 45 minutos y una capacidad de 25 alumnos por sesión- deberán reservar desde el 10 de septiembre a través de la web www.irj.es. Estos talleres también se desarrollarán el 3 de octubre en la sede del IRJ.

El programa continuará ese mismo jueves, a las 10.30 horas, con la inauguración oficial de la exposición 'Los tebeos de humor de mi juventud', creada por el coleccionista e investigador Fernando Rodil, quien ha donado gran parte de su colección de más de 60.000 fascículos y 2.000 completas a la Biblioteca de La Rioja. Será en este espacio y a las 18.00 horas cuando Max, nombre artístico de Francesc Capdevila -sinónimo de revolución gráfica, libertad creativa y una voz crucial dentro del cómic español contemporáneo-, ofrezca la charla 'Los cómics de mi vida', abierta al público que desee escuchar al autor de personajes tan memorables como Gustavo, Peter Pank o Bardín.

Otras de las destacadas presentaciones tendrá lugar el 3 de octubre, a las 19.30 horas en el IRJ, donde Espinosa y Herce presentarán una de sus últimas creaciones, un cómic que rinde homenaje al ilustre político riojano Sagasta y ha sido editado con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos (IER). En esta misma jornada el salón de actos de la Esdir acogerá las conferencias de Max (a las 10.00 horas) y de Marina González y Paula Fingerspit Ruiz (a partir de las 12.00 horas), el talento creativo detrás de Deconstructeam, una oportunidad para conocer la creación y consolidación de esta empresa, una joya del desarrollo independiente de videojuegos.

Además, el 4 de octubre, a las 12.30 horas, tendrá lugar en el IRJ la presentación de 'Hotel Florida' a cargo de Antonia Santolaya y Carlos G. Santa. También se podrá conocer el domingo, a las 13.30 horas, el proyecto Erveca, el tándem creativo formado por Samuel Noal e Isabel López para reinventar el modo de conectar a la juventud con el medio rural de los videojuegos.

A lo largo del sábado y el domingo 4 y 5 de octubre, el IRJ acogerá diferentes talleres dirigidos por Max, Bea Lema, la empresa riojana AK Interactive, Deconstructeam o los talleres de viñetas riojanas que impartirá Pizarrín. Para participar en ellos ya está abierta la inscripción en la página web www.irj.es donde además se puede consultar con detalle toda la programación de II Festival RiojaCómic.