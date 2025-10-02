RiojaComic abre su segunda edición y estrena feria El evento tendrá una la Feria del Cómic y contará con figuras clave como Max y la exposición de tebeos históricos hasta el 5 de octubre

El II Festival RiojaCómic ha dado comienzo oficialmente hoy, 2 de octubre, en Logroño, consolidando a la capital riojana como un punto de encuentro esencial para el noveno arte hasta el próximo domingo, 5 de octubre.

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, fue el encargado de inaugurar la cita con una visita a los talleres escolares impartidos por el ilustrador Manuel Romero y la apertura de la exposición 'Los Tebeos de humor de mi juventud' del coleccionista Fernando Rodil, ambas actividades celebradas en la sede del IRJ (Muro de la Mata, 8).

La estrella: la primera Feria del Comic

La principal atracción de esta edición es la incorporación de la Feria del Cómic, un espacio que se estrena por primera vez en la sede del IRJ. La feria abrirá sus puertas mañana, viernes 3 de octubre, a las 17:00 horas, reuniendo a editoriales, librerías y artistas gráficos en once stands.

Este nuevo espacio permitirá a los asistentes descubrir novedades editoriales, adquirir publicaciones especializadas o de coleccionista, y compartir impresiones con creadores del sector. Entre los participantes se encuentran editoriales como Fulgencio Pimentel y Pepitas, la tienda La Trapería de Claus y los ilustradores Jorge Ochagavía y Pedro Espinosa.

El festival desplegará un programa que incluye cerca de 20 actividades distribuidas en varios enclaves de la ciudad, como el IRJ, la Biblioteca de La Rioja y la ESDIR.

Mañana, el programa se enriquecerá con conferencias de nivel. Destaca la presencia de Max (Premio Nacional de Cómic 2007) y Deconstructeam (Premio Nacional de la Industria del Videojuego), que ofrecerán ponencias en la ESDIR a partir de las 10:00 horas. También se presentará Mikoto, una figura referente a nivel nacional en el Cosplay.

Además, la sede del IRJ acogerá la exposición 'Momentos riojanos con Lego', de Diego y David Escalona, y la presentación del cómic sobre la figura de Sagasta, una colaboración entre el IRJ y el IER a cargo de Pedro Espinosa y César Herce.

El fin de semana se reservará para talleres con figuras como Max, el dibujante riojano Pizarrín, y actividades sobre videojuegos inspirados en el entorno rural (proyecto Erveca). El broche final al festival lo pondrá el domingo a las 19:00 horas una visita guiada a la exposición de tebeos históricos, que incluye un ejemplar con «ADN riojano» del autor calagurritano Ángel Julio Gómez de Segura.

Como cierre adicional, el lunes 6 de octubre habrá una última cita en la ESDIR con la conferencia de Bea Lema, Premio Nacional de Cómic 2024.

La asistencia a todas las actividades es gratuita hasta completar el aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para disfrutar de este festival que consolida a La Rioja en el mapa del cómic.