La regente María Cristina, viuda de Fernando VII, junto a sus hijas, la reina Isabel y la infanta Luisa Fernanda. BNE

La regente María Cristina premia a la familia Martínez

Marcelino Izquierdo

Marcelino Izquierdo

Logroño

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:41

Las peticiones realizadas desde Nalda y por las fuerzas vivas de la provincia tuvieron su fruto en la Gaceta de Madrid de 26 de marzo ... de 1834 que, por orden de la regente María Cristina decía así, negro sobre blanco: «La acendrada fidelidad y bizarría de Miguel Martínez, vecino de Nalda, que hallándose trabajando en el campo, acometió con su azadón e intimó a la rendición a tres facciosos armados, que lo hirieron de muerte, ha llamado muy particularmente la atención de S. M. la Reina Gobernadora, y para enjugar las lágrimas de su viuda y de sus seis huérfanos que ha dejado, se ha servido S. M. concederle la pensión vitalicia de ocho reales diarios, trasmisible a los hijos que la sobrevivan, cobrándola de las cajas reales de Logroño con calidad de reintegro del fondo de temporalidades de la mitra de León, en conformidad del Real decreto del 16 del presente. De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Aranjuez, marzo de 1834».

