La regente María Cristina premia a la familia Martínez

Las peticiones realizadas desde Nalda y por las fuerzas vivas de la provincia tuvieron su fruto en la Gaceta de Madrid de 26 de marzo ... de 1834 que, por orden de la regente María Cristina decía así, negro sobre blanco: «La acendrada fidelidad y bizarría de Miguel Martínez, vecino de Nalda, que hallándose trabajando en el campo, acometió con su azadón e intimó a la rendición a tres facciosos armados, que lo hirieron de muerte, ha llamado muy particularmente la atención de S. M. la Reina Gobernadora, y para enjugar las lágrimas de su viuda y de sus seis huérfanos que ha dejado, se ha servido S. M. concederle la pensión vitalicia de ocho reales diarios, trasmisible a los hijos que la sobrevivan, cobrándola de las cajas reales de Logroño con calidad de reintegro del fondo de temporalidades de la mitra de León, en conformidad del Real decreto del 16 del presente. De Real orden lo digo a V. S. para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Aranjuez, marzo de 1834».

La renta de ocho reales al día para la familia Martínez, otorgada por la madre de la futura reina Isabel II, fue especialmente generosa, sobre todo si tenemos en cuenta que en aquellos años un agricultor que desempeñaba su labor como jornalero solía obtener como salario entre 1 y 2 reales diarios, siempre y cuando tuviera trabajo, lo que no ocurría en algunas épocas del año.

