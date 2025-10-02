Rap, rock, teatro y tributo a Mecano en la sala Fundición

Sanda Sainz Jueves, 2 de octubre 2025, 18:28 Comenta Compartir

La sala Fundición de Logroño ha programado para este viernes la actuación de la rapera catalana Anier, a las 22.00 horas.

El rock llegará el sábado con Ciclonautas y Malaputa, a las 21.30 horas. Esta cita forma parte de su gira conjunta 'La suerte está echada' en la que presentan sus nuevos discos.

El domingo a las 13.00 habrá teatro de improvisación y a las 20.00 concierto de Me Colé (banda tributo a Mecano).

