Las directoras de 'Sorda' pasan por el Würth con sus cortos

Estíbaliz Espinosa Logroño Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

El Museo Würth La Rioja recibe este sábado, a partir de las 19.30 horas, a las cineastas Nuria Muñoz y Eva Libertad en una nueva cita de 'Cortomatografías', ciclo que organiza en colaboración con el festival Octubre Corto.

Ambas directoras asistirán a la proyección de sus cortometrajes 'Leo y Alex en pleno siglo 21', 'Mentiste Amanda' y 'Sorda', este último luego convertido en su primer largometraje (cuyo 'making of' también se proyecta hoy) y ganador del premio del público en el último festival de Berlín, la Biznaga de oro en Málaga y preseleccionado para representar a España en los Oscar.

Tras el pase cinematográfico, Nuria Muñoz y Eva Libertad compartirán charla con Chechu León, director del festival Octubre Corto, y con el público, encuentro que se acompañará de un vino para todos los asistentes.

La asistencia es gratuita previa reserva de plaza en los formularios disponibles en la página web del museo.