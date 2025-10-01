Cinco disparos de Clint Eastwood

J. Sainz Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:18 | Actualizado 07:36h. Comenta Compartir

Tipo duro con corazón blando. El veterano actor y director de cine Clint Eastwood protagoniza el mes de octubre en la Filmoteca de La Rioja 'Rafael Azcona', que le dedica el ciclo 'La última leyenda',cinco películas en versión original que repasan su extensa filmografía. La programación incluye la celebración del Día del Cine Español con la proyección de 'El inquilino' y el miniciclo 'Bombones', con tres filmes europeos y asiáticos.

Tras el parón estival, la Filmoteca recupera su actividad con este homenaje a la última leyenda viva de Hollywood que comienza hoy con 'The gauntlet' ('Ruta suicida', EE UU, 1977), un intenso thriller en el que Clint Eastwood dirige e interpreta a un policía obligado a escoltar a una testigo mientras ambos son perseguidos por una conspiración criminal.

En este ciclo también podrán verse dos de las películas que más se alejan del tipo de personaje que dio fama a Eastwood en sus primeros años:'Bronco Billy' (EE UU, 1980), comedia sobre un vaquero moderno que mantiene vivo el espíritu del viejo Oeste con su espectáculo ambulante (el miércoles 8); y 'Honkytonk Man' ('El aventurero de medianoche', EE UU, 1982), un viaje musical que acompaña a un cantante de country enfermo en busca de su última oportunidad (miércoles 15).

Las dos últimas películas son las más conocidas de la serie:'Pale rider' ('El jinete pálido', EE UU, 1985), western considerado renovador del género junto con la posterior 'Sin perdón', en el que un misterioso predicador defiende a un grupo de buscadores de oro (martes 21); y 'Heartbreak Ridge' ('El sargento de hierro', EE UU, 1986), historia cuartelera en la que un rudo y malhablado veterano de guerra entrena duramente a un pelotón de jóvenes marines (miércoles 22).

Día del Cine Español

En un estilo bien diferente, (el martes 7 de octubre) se proyectará 'El inquilino' (España, 1957), dirigida por José Antonio Nieves Conde y protagonizada por Fernando Fernán Gómez que retrata las dificultades de una familia madrileña para encontrar vivienda en la posguerra. Cinta fundamental de nuestra cinematografía, es la escogida por la Filmoteca de La Rioja para conmemorar el Día del Cine Español (el martes 7 de octubre).

La Rafael Azcona completa su programación de octubre con un miniciclo de tres películas recientes poco comerciales llamado 'Bombones'. La primera es 'Le rendez-vous de l'été' ('Aquel verano en París', Francia, 2025), un delicado relato de la directora francesa Valentine Cadic sobre reencuentros familiares en el ambiente de los últimos Juegos Olímpicos (el martes 14).

Por último y ya terminando el mes, dosestrenos internacionales: 'On ira' ('Bon voyage, Marie', Francia, 2025), viaje intergeneracional que destapa secretos familiares; (martes 28); y 'Jia ting jian shi' ('Breve historia de una familia', China, 2024), drama que explora las tensiones ocultas tras la aparente calma de un hogar (miércoles 29).

Todas las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano. Las sesiones se celebrarán en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño (siempre a las 19.30 horas). Las entradas tienen un precio de 2,5 euros (2 euros con Carné Joven) y podrán adquirirse en la taquilla de la sala una hora antes de cada proyección o de forma anticipada en la página web de la Filmoteca Azcona (www.larioja.org/filmoteca).