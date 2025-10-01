El guardaespaldas

Regresa la actividad de la Filmoteca Rafael Azcona y lo hace con la programación de octubre en la que reluce el miniciclo, 'La última leyenda: ... Clint Eastwood', una panorámica acotada a cinco títulos representativos de su filmografía que estaba en proceso artístico de alcanzar cotas superiores. El repaso a la obra del veterano y longevo actor y director norteamericano comienza esta tarde con el pase del título 'Ruta suicida' (1977), que se podrá ver a partir de las 19.30 en la sala Gonzalo de Berceo.

En la década de los setenta Eastwood se había manejado con soltura eficaz y rasgos artesanales en el género western y de acción. Acababa de terminar una de sus piezas más significativas y brutales, 'El fuera de la ley' (1976), y su cine comenzaba a resonar con fuerza y a recibir encendidos elogios. Para el autor de 'Fuga de Alcatraz' (1979) fueron años de búsqueda y exploración bajo la iniciativa de su casa productora, Malpaso, y la decidida protección de un gran estudio, Warner Bros., que lo consideraba un diamante en bruto.

En un tiempo de felices acontecimientos y obras exitosas, la estrella de San Francisco acometió un thriller potente y excitado, visualizado con una caligrafía exacerbada y paranoica que recordaba, salvando las distancias, la poesía emocional y violenta de Sam Peckinpah. En este relato aparatoso, dinámico, explosivo y sulfuroso, barnizado con aliento romántico e, incluso, sensual, se narra la odisea de un rústico policía, Ben Shockley (Clint Eastwood), al que se le confía en Las Vegas la custodia de una testigo, Gus Mally (Sondra Locke), para que la traslade a un tribunal de justicia de Phoenix y testificar en una causa contra un peligroso mafioso.

Para Shockley supone una tarea rutinaria que piensa cumplir con prontitud sin intuir que el trayecto se va a convertir en una brutal cacería. El acusado no quiere que la testigo declare y contrata a una serie de gángsters, incluidos una banda de moteros, 'Los ángeles del diablo', para que eliminen a la chica.

Cumplir con el encargo es el reto para el agente de ley pero la supervivencia se conseguirá con los inteligente consejos de Gus Mally, una heroína muy espabilada que dejará atónito al policía.