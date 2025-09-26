LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'El celoso', de Cervantes, de la compañía Factoría Teatro. SARTI

Escenario Vivo regresa en otoño con 21 actividades en 18 localidades

El programa cultural, del 4 de octubre al 9 de noviembre, comenzará en Alesanco con la obra teatral 'El celoso', de Miguel de Cervantes

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:45

Desde el 4 de octubre al 9 de noviembre, la programación de otoño de Escenario Vivo ofrecerá veintiuna propuestas culturales para todas las edades: música, ... teatro, danza, literatura, magia y actividades de naturaleza serán principalmente sus contenidos. Dieciocho localidades albergarán esta programación, que esta vez se extenderá más allá del entorno de San Millán de la Cogolla incorporando San Vicente de la Sonsierra, Rincón de Soto, Alfaro y Logroño a su programación.

