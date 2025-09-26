Escenario Vivo regresa en otoño con 21 actividades en 18 localidades

Desde el 4 de octubre al 9 de noviembre, la programación de otoño de Escenario Vivo ofrecerá veintiuna propuestas culturales para todas las edades: música, ... teatro, danza, literatura, magia y actividades de naturaleza serán principalmente sus contenidos. Dieciocho localidades albergarán esta programación, que esta vez se extenderá más allá del entorno de San Millán de la Cogolla incorporando San Vicente de la Sonsierra, Rincón de Soto, Alfaro y Logroño a su programación.

La temporada se inaugurará en Alesanco con la obra de Cervantes '́El celoso' (el sábado 4 de octubre), a cargo de Factoría Teatro. Ese primer fin de semana se completará con dos citas (ambas el domingo 5): en Villar de Torre, el espectáculo de circo 'Motxila', de la compañía Halako EzPala, en el que acrobacias y música se unirán para tratar temas como la identidad, los miedos o la infancia; y en San Millán de la Cogolla, 'El jardín de Olivia', función teatral a cargo de Pájaros Pintados que propone un viaje a través de las ausencias y del paso del tiempo.

ESCENARIO VIVO Fechas de 4 de octubre al 9 de noviembre

Localidades 18

Contenidos música, teatro, danza, literatura, magia y actividades de naturaleza

Información y entradas www.escenariovivo.es

En el ámbito musical destacan citas como 'Cuerdas y teclas' con Jorge Garrido y Elena Aranoa (Bobadilla, 12 de octubre), 'De lo humano a lo eterno', de Moser String Quartet (Camprovín, 17 de octubre), un concierto de jazz a cargo de J. Fox (San Vicente de la Sonsierra, 25 de octubre), 'Blancos y grafitos', con Alba Armengou (Cañas, 1 de noviembre) o 'Malleus Maleficarum', con Blanca Inferno (Matute, 2 de noviembre). Asimismo, habrá una nueva oportunidad de disfrutar de la 'Misa en Re mayor' de Dvořák', que reunirá en el escenario a La Orden de la Terraza y el Coro Sinfónico de La Rioja (Alfaro, 18 de octubre),

Por su parte, el teatro también tendrá una presencia relevante de la mano de tres compañías riojanas: Nueve Lunas Teatro, con 'Juana I de Castilla' (San Millán de la Cogolla, 25 de octubre); y Mon Teatro y La Nave Producciones con 'Solo serán unas semanas' (Badarán, 2 de noviembre).

Completan la propuesta teatral: 'Olvido flores', de Estefanía de Paz (Nájera, 19 de octubre); la obra 'Zozobra', de La Roca Producciones (Arenzana de Abajo, 1 de noviembre); y el espectáculo 'Gorpuztu', del colectivo de danza Eva Guerrero (Baños de Río Tobía, 18 de octubre).

La magia volverá a estar presente de la mano del riojano Mago Mino y su 'No me ayudes más!!!' (Tricio, 12 de octubre) y de la gala 'Olvídate: magia y otras movidas' (Rincón de Soto, 26 de octubre), en la que el Mago Rubi hará de maestro de ceremonias y participarán también los magos Fernando Nadal, Vanshy, Juan Capilla y Diego Lorente.

Paseos botánicos

En esta ocasión se vuelven a proponer un par de paseos botánicos a cargo de La Demanda Botánica, un itinerario por Lugar del Río (8 de noviembre) y otro por Berceo, San Andrés del Valle y San Millán de la Cogolla (9 de noviembre).

El festival multidisciplinar Escenario Vivo, organizado por la Fundación San Millán, el Gobierno de La Rioja y la colaboración de diferentes ayuntamientos riojanos, está celebrando este año su novena edición tras la renovación del formato el año pasado.

Como anunciaron ayer sus responsables, Roberto Iturriaga y Almudena Martínez, director de Cultura y directora de la Fundación respectivamente, las entradas ya están disponibles en la web del festival (www.escenariovivo.es) a un precio simbólico de 5 euros.