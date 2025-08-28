La primera gran jornada de conciertos del MUWI: entre la pegada punk de Aiko el grupo y el abrazo de Rozalén León Benavente y Califato 3/4 encabezan también el ecléctico cartel concertero de la jornada de este viernes en La Rioja Music Fest

MUWI afronta su primera gran jornada concertera con dos veteranos e incontestables del panorama nacional: Rozalén y León Benavente, y con dos bandas alternativas en sus respectivos géneros: el arrollador punk de Aiko el grupo y el flamenco mestizo y experimental de Califato ¾. Ellos mandan durante la jornada de este viernes en La Rioja Music Fest, cuyos conciertos en el escenario principal de Espacio MUWI Valbuena se alternarán con las sesiones de los Djs Panoramis, McKenzie y Edu Anmu.

Sobran las presentaciones en el caso de Rozalén, una de las grandes voces de la nueva canción de autor, además de activista desde la música e inclusiva con todo tipo de públicos (Beatriz Romero le acompañará en el escenario cantando con la lengua de signos).

Si hace un año la albaceteña pasó por el Sierra Sonora de Viniegra de Abajo con una propuesta más íntima, ahora llega a la capital para 'abrazar' a un público más numeroso, pero con la misma emoción que destila su último disco, 'El abrazo', donde Rozalén canta a las emociones, las suyas y las universales.

Con uno de los directos más potentes de la escena nacional, León Benavente llegan a Logroño con su último proyecto, 'Nueva sinfonía sobre el caos', nutrido de temas poderosos y bailables, hedonistas y reflexivos. No faltaran tampoco grandes éxitos anteriores como 'Ser Brigada' o 'Ánimo, valiente' en un concierto donde Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú garantizan un espectáculo lleno de energía y pasión.

Energía y mestizaje

Muy diferente es la propuesta de Aiko el grupo, formado por Teresa Iñesta, Lara Miera, Bárbara López y Jaime Acosta, y una de las bandas más prometedoras de la escena punk-pop actual. Y lo son por su frescura, irreverencia y un sonido que recuerda al espíritu riot grrrl; por un humor ácido, distorsión y una energía arrolladora.

Por el escenario principal de MUWI también pasarán este viernes Califato 3/4, banda que reivindica la Andalucía popular y mestiza a través de la experimentación y la reinvención del flamenco, el funk, los breaks, el footwork, el hip hop y el dub, entre otros géneros.

Pero no será en el recinto de Valbuena, sino en la calle Laurel de Logroño, donde este viernes amanezca MUWI para servir un vermú musical amenizado por los Djs Gran Río y Lugg. El cierre, ya de madrugada (02.30 horas), será en Maldeamores Club, con el riojano Falefou manejando los platos musicales.