El pintor Vicente García Lázaro, galardonado con el Mazacote de Oro 2018 El jurado ha concedido también dos Menciones de Honor a los artistas Carlos López Garrido y a Julio Sarramián por sus obras Tránsito y Morphé 01 LA RIOJA Viernes, 3 agosto 2018

El pintor Vicente García Lázaro, con su obra e1500/1, ha sido galardonado con el Premio de Pintura Mazacote de Oro 2018, dotado con 5.000 euros, convocado por el Ayuntamiento de Alberite.

El jurado del premio Mazacote de Oro 2018, formado por los artistas José Antonio Olarte, que fue galardonado en el año 2010 con el Mazacote de Oro y María Bastida, premio joven del Parlamento 2017; por los galeristas Judit Arteaga y Enrique Martínez Glera; y el alcalde de Alberite, Ignacio Jadraque, concede también dos Menciones de Honor a los artistas Carlos López Garrido y a Julio Sarramián por sus obras Tránsito y Morphé 01.

Las obras premiadas, junto al resto de seleccionadas, se expondrán en la la exposición Mazacote de Barro, que este año cumple su 40 edición y en el 36 Memorial Emilia García Moreda. Se trata de una exposición colectiva de artistas profesionales de las disciplinas de pintura y escultura en la que se homenajea al creador de esta iniciativa, Emilio García Moreda, que la puso en marcha en 1978 para divulgar el arte en la sociedad. La exposición estará abierta desde el sábado 18 de agosto hasta el domingo 9 de septiembre, y se podrá visitar de lunes a sábado de 19:30 horas a 21:30 horas y los domingos y festivos de 13:00 a 14:30 horas y de 19:30 horas a 21:30 horas.

El autor

Licenciado en Bellas Artes por la UCM en 2009. Durante sus estudios preuniversitarios obtuvo el Premio Artista Local y el 3er premio en el Certamen de Pintura Rápida de su ciudad natal, Alcorcón. Ya en la facultad participó en diversas exposiciones de la Facultad como en Arte y Filosofía, Libros de Artista y Una Nota para la lavandería (2007-08). Fue seleccionado en gabinetes de la Facultad y participó en la VII Bienal de Artes Plásticas Ciudad Albacete al momento de Licenciarse. En 2010 se dio a conocer con la Exposición itinerante del Premio Joven Artes Plásticas de Madrid para más tarde lanzarse al mundo de las galerías con exposiciones colectivas en la Galería Estampa o la Galería Jorge Alcolea. Fuera de Madrid consiguió mover su obra con el Certamen Art<30_2010 de la Sala Parés en Barcelona, y se lanzó fuera de Europa con «Commitment to Excellence in Art & Sport» en Indianápolis, E.E.U.U. Ese mismo año consiguió el 1º Premio Adquisición del XIII Certamen Nacional de Pintura Fermín Santos en Guadalajara y la adquisición del Premio (AEPE). Actualmente tiene obras en colecciones particulares de España y en Ayuntamientos, Centros Culturales y Fundaciones como la Fundación Banco Sabadell. A día de hoy mueve su trabajo más personal «Trip On Streets» en diferentes galerías y centros culturales de la Comunidad de Madrid.