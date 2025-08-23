El pianista Marcos Collado y un funeral al estilo Nueva Orleans, en el V Riojazz La Semana de la Cultura del Jazz, promovida por la asociación La Rioja Big Band, se celebra del 2 al 9 de noviembre en Logroño, el Museo Würth de Agoncillo y en Calahorra

La próxima Semana de la Cultura del Jazz se ajusta a las fechas del 3 al 9 de noviembre. Sin embargo, de vísperas y como preámbulo del programa diseñado por La Rioja Big Band para esta quinta edición de Riojazz, en Logroño se podrá asistir a un funeral de Nueva Orleans, con su procesión y misa gospel.

Será el domingo 2 de noviembre. El cortejo funerario, con la banda Dixiemulando arropando al finado en su ataúd, partirá del Café Moderno de la capital en dirección a la Sala Fundición, templo donde se oficiará la misa. Una ceremonia que contará con su reverendo, un coro de doce voces y una banda en directo, y donde se pasará el cepillo. Este funeral dixie ser preparará en el taller de gospel que previamente (el 26 de octubre) dirige el cantante y pianista calahorrano Dani Amatriaín.

El programa Domingo 2 de noviembre Funeral de Nueva Orleans. La comitiva parte del Café Moderno para finalizar en la sala Fundición, donde se recreará la misa.

Día 3 Santolayas Dúo, en la librería Santos Ochoa.

Día 4 La cantante de jazz Mar Ruiz. Café Bretón.

Día 5 El pianista Germán Barrio. Café Moderno.

Día 6 Alejandra Bartolomé (voz) al frente del grupo White Carters. Sala Fundición.

Día 7 Marcos Collado y Los guardianes del compás. Centro Cultural Ibercaja Logroño.

Día 8 Dani Amatriaín con La Rioja Big Band. Sala Caja Rioja en Calahorra.

Día 9 La Fundición Big Band (en el Museo Würth) y Jamm Session (Sala Fundición).

Respecto al cartel como tal de Riojazz, destaca la figura del pianista mallorquín Marcos Collado, quien nos visita al frente de su cuarteto Los guardianes del compás (el día 7 en el Centro Ibercaja de Logroño). Llega con repertorio propio pero inspirado en sus principales influencias musicales, desde Debussy y Stravinski a los ritmos africanos.

Sonarán también dos grandes voces riojanas. La de Dani Amatriaín junto a La Rioja Big Band (el día 8 en Calahorra) y la de Alejandra Bartolomé al frente de White Carters, banda de funk, soul y R&B formada por alumnos de Musikene.

Caco Santolaya y su hijo, Nicolás, abren Riojazz el día 3 maridando jazz y literatura en la librería Santos Ochoa. En las sucesivas jornadas, la cantante Mar Ruiz pasará por el Café Bretón y el pianista Germán Barrio, por el Café Moderno. El programa se completa con un Concierto Didáctico para jóvenes estudiantes; el que La Fundición Big Band protagoniza en el Museo Würth para el público familiar y la tradicional Jam Session que cierra el festival.

El cartel del V Riojazz se hizo público el jueves en El Rasillo, durante un programa radiofónico emitido con música de jazz en directo en el marco del festival 'Luces, Cameros, Acción'.