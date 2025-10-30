Los periodistas Alacid e Izquierdo, de estreno literario

La Rioja Jueves, 30 de octubre 2025, 22:28 Comenta Compartir

Dos escritores y periodistas vinculados a Diario LA RIOJA presentaron este jueves su proyecto editorial en Logroño. En la librería Cerezo lo hacía Jorge Alacid con 'Las horas muertas', novela que retoma las andanzas del periodista Viberti desde donde las dejó en su primera entrega, 'Los seres queridos'.

Marcelino Izquierdo, por su parte, aprovechó el Espacio Odisea para presentar a 'Michael McMartin, el héroe escocés de Nalda', protagonista de esta novela corta ilustrada.