Marcelino Izquierdo rescata al desconocido 'héroe escocés de Nalda' El escritor y periodista presenta en el Espacio Odisea la novela corta ganadora del X Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana

J. Sainz Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Durante su exilio en Londres, Espartero hace amistad con el duque de Wellington, con el que mantiene largas conversaciones. En una de ellas el español relata al inglés la curiosa historia de un soldado británico en tierras riojanas. Es la trama de 'Michael McMartin, el héroe escocés de Nalda' (Siníndice), del escritor y periodista Marcelino Izquierdo Vozmediano, que hoy presenta en Logroño, en Espacio Odisea (a las 19.30 horas).

Esta novela, ganadora del X Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana, «está basada en un hecho cierto y documentado que acaeció en la España de la primera parte del siglo XIX», explica su autor. «La hazaña de McMartin relata, en formato de novela corta ilustrada, las aventuras y desventuras de un soldado británico que combatió a Napoleón Bonaparte en la Península Ibérica, durante la denominada Guerra de la Independencia (1808-1814)».

«El episodio que protagonizó el aguerrido highlander, alistado en el Regimiento 79th del Clan Cameron, es narrado por el general Baldomero Espartero a su ídolo y amigo el duque de Wellington, quien había liderado las tropas de su nación en la que los ingleses bautizaron como Peninsular War».

Las tertulias que el riojano de adopción y 'Pacificador de España' compartió con lord Wellington, vencedor de la batalla de Waterloo, tuvieron como escenario la ciudad de Londres, donde el duque de la Victoria permaneció varios años exiliado. De ese escenario noble, el relato viaja a las humildes orillas del Iregua en un notable ejercicio de cómo conectar las historias con minúscula y la Historia con mayúscula.

Izquierdo, divulgador histórico desde hace décadas, novela en esta ocasión los avatares de MacMartin en Nalda entre la contienda contra el francés y la I Guerra Carlista, «más de dos décadas de combates, amoríos, labranza, valentía, sinsabores y generosidad». Así recrea en pocos trazos un capítulo desconocido de esa época crucial en el convulso siglo XIX y, a la postre, determinante también para el XX y para nuestro tiempo.