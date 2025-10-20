LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Berna González Harbour. DESTINO
Berna González Harbour | Periodista y escritora

«Afrontamos un tiempo oscuro: peligran la libertad de expresión, los derechos e incluso la democracia»

La autora de novela negra, que abre el curso del Aula de Cultura, cambia de género y reflexiona sobre el colonialismo en 'Qué fue de los Lighthouse'

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:44

Comenta

Periodista literaria y columnista, Berna González Harbour (Santander, 1965) es además novelista de éxito en el género negro. Sin embargo, la autora de la saga ... protagonizada por la comisaria Ruiz –desde 'Verano en rojo' (2012) hasta 'El sueño de la razón' (2019)– acaba de dar un giro estilístico con una novela inspirada en su familia materna y en los dilemas que plantea la herencia del colonialismo británico. 'Qué fue de los Lighthouse' (Destino) es el libro que abre hoy el Aula de Cultura de Diario LA RIOJA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  2. 2 Fisioterapia Pérez
  3. 3 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  4. 4

    El mundo a través de los ojos del autismo
  5. 5 Estas son las joyas expuestas en la sala del Louvre en la que han robado
  6. 6

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  7. 7

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»
  8. 8

    Seis aperturas más que cierres, clavo ardiendo al que se agarra el comercio local en Logroño
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    Cornago, un lugar que deja huella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Afrontamos un tiempo oscuro: peligran la libertad de expresión, los derechos e incluso la democracia»

«Afrontamos un tiempo oscuro: peligran la libertad de expresión, los derechos e incluso la democracia»