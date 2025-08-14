Pasea La Rioja propone mañana una ruta nocturna por Mansilla de la Sierra

La Rioja logroño. Jueves, 14 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

A través del programa Pasea La Rioja, el Gobierno regional ha programado para estos días talleres, paseos, observaciones del cielo y una marcha nocturna, enfocados a acercar al ciudadano los espacios naturales más emblemáticos de la región.

Hoy, en el parque Sierra de Cebollera, se celebra el taller familiar 'El bosque habitado' (10.00 horas) y un paseo interpretativo por las Cascadas de Puente Ra (18.00). Mañana, viernes, tendrá lugar una novedosa marcha nocturna por el entorno de Mansilla de la Sierra, que parte a las 18.45 horas de la ermita de Santa Catalina y se prolongará unas cuatro horas.

El sábado 16, en Valdemadera, observación del cielo guiada por la Agrupación Astronómica de La Rioja (22.30 horas). Previamente, los participantes podrán explorar la localidad a través de un divertido escape room. Y el domingo, en San Andrés de Cameros, visita guiada a su Museo Etnográfico (17.30), a la que seguirá un paseo interpretativo por la aldea titulado 'La sierra con mirada de mujer' (18.30 horas).

Todas las actividades son gratuitas pero, dado que sus plazas son limitadas, se requiere reserva previa a través de la web https://pasea.larioja.org/.