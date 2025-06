'El reino de Mataleón' completa la trilogía que Pascual Martínez (Logroño, 1973) comenzó con 'La patria de los suicidas' (2021) y continuó con 'El ... santo de Villalobos' (2023), tres novelas protagonizadas por el sargento Pitana y enmarcadas en la sofocante y singular comarca de la Subbética cordobesa. Tres títulos con tres escenarios muy concretos –Iznájar, Alcalá la Real y Priego de Córdoba–, que dibujan el triángulo con la tasa más alta de suicidios en nuestro país.

De la mano (y con la confianza ciega) de Siruela, Pascual Martínez ha logrado hacerse un nombre en el ámbito de la novela negra gracias a esta aventura que aún no ha terminado. 'El reino de Mataleón', su última entrega, se presenta este martes en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo (19.30 horas).

– El suicidio y la santería subyacen a las dos primera novelas de la trilogía. ¿Cuál es el asunto de fondo de 'El reino de Mataleón'?

– Diría que es la corrupción, que se puede producir en cualquier ámbito de la vida y en cualquier estatus de la sociedad.

– ¿Qué se puede contar sin destripar la trama?

– Comienza con la aparición del cadáver de un delincuente, 'Cuchillo', en la torre del homenaje del castillo de Priego de Córdoba y el principal sospechoso resulta ser el primo del agente más histriónico de Pitana. Y luego está Mataleón, personaje que parece que está por encima del bien y del mal.

– Ernesto Pitana, sargento de la Guardia Civil y protagonista de su trilogía, no es precisamente afable y, sin embargo, resulta cautivador.

– En principio puede perecer un poco ruin, porque le cuesta expresar sus sentimientos y quiere aparentar lo que no es. Pero a la largo de las novelas se va mostrando como un hombre con un buen corazón, preocupado por la gente y sus compañeros. Y luego están sus ironías y su forma de enfrentarse a los casos, lo que hace que le acabemos cogiendo cariño.

– En alguna entrevista se ha identificado con la terquedad y diligencia de Pitana.

– Sí, yo creo que es así.

–¿Cómo se ha llevado con sus personajes a lo largo de estas tres entregas?

– La primera novela la hice sin pensar en una trilogía; no esperaba ni que me la publicaran, la verdad, así que la evolución y relación con los personajes no es como cuando te planteas una trilogía desde el principio. Pero en general me he llevado bien con ellos, aunque es verdad que en algún momento tienes que desconectar –sobre todo de Pitana y de la cabo riojana Carolina Montero, los que llevan el peso de la historia– y plantearte nuevos retos.

– Sus diálogos y descripciones dicen tanto o más que la propia narración.

– Efectivamente, y además está buscado. Creo que los diálogos en una novela son importantes; unos diálogos que den información y características de los personajes. Las descripciones procuro que no sean muy largas para no aburrir al lector pero sí bastante puntillosas, que tengan un fondo y sean concretas.

– ¿Además de una geografía muy concreta, de dónde partió la trama de esta novela?

– Tenía ganas de abordar el tema de la corrupción, algo que siempre ha existido y va a existir. Creo que mucha gente caería en ella si se le presentara la ocasión y, como digo muchas veces, la oportunidad es la que nos lleva a caer en la tentación.

– ¿Le reconocen y saben de su saga en la comarca cordobesa donde se desarrolla la trilogía?

– En octubre iré a la feria del libro de Córdoba y comprobaré si me ubican o no. En Priego también tienen interés en que baje, así que creo que algo me conocerán.

– Algunos críticos lo sitúan en la cima del rural noir nacional. Ha escalado mucho en apenas tres libros.

–Yo llevo muy mal las críticas si no son constructivas, pero realmente no me puedo quejar de cómo hablan de mí y espero cumplir con las expectativas con este tercer libro, y seguir adelante haciéndolo lo mejor que sé y lo mejor que puedo.

– Siruela confió en usted desde el primer momento y siendo un perfecto desconocido. ¿Algún nuevo encargo de esta editorial?

– Ahora toca promocionar la novela y luego hablaremos porque tengo otros dos libros medio acabados, también thriller. Si ellos quieren, yo estaré encantado.

– ¿Se atreverá con otro género que no sea novela negra?

– Hace diez años escribí 'El morador eterno', una novela histórica, pero sí es verdad que todo lo que leo y el ámbito en el que me muevo es novela negra y policíaca, y es donde más capacitado me veo. No sé qué deparará el futuro pero, en principio, seguiré por este camino.

– ¿Cree que el futuro le deparará poder vivir de la escritura?

– Ufff! Eso es muy difícil. La gente que hoy puede vivir de escribir en España se puede contar con los dedos de las manos. Es muy complicado, pero nunca se sabe…