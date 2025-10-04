LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Punto de fractura

La narrativa de la separación en la voz de Leslie Jamison

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:48

Leslie Jamison es una de las voces de referencia de la no ficción autobiográfica actual. La estadounidense recopiló en 'El anzuelo del diablo' crónicas sobre ... el dolor de los demás que se hilvanaban con su propia experiencia traumática, desde una agresión que sufrió en Nicaragua hasta los trastornos alimentarios de su juventud. En 'Las huellas de los días' analizó a partir de su experiencia la adicción al alcohol y su mitificación artística. Estos libros han llegado a situarla en la línea de Joan Didion y Janet Malcolm. 'Astillas' se inscribe en un subgénero en boga, la narrativa de la separación, y gira en torno a su breve matrimonio con el escritor Charles Bock. El libro comienza con la autora cargada de bolsas y pañales mudándose a un apartamento con su hija de trece meses.

