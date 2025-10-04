Punto de fractura

Leslie Jamison es una de las voces de referencia de la no ficción autobiográfica actual. La estadounidense recopiló en 'El anzuelo del diablo' crónicas sobre ... el dolor de los demás que se hilvanaban con su propia experiencia traumática, desde una agresión que sufrió en Nicaragua hasta los trastornos alimentarios de su juventud. En 'Las huellas de los días' analizó a partir de su experiencia la adicción al alcohol y su mitificación artística. Estos libros han llegado a situarla en la línea de Joan Didion y Janet Malcolm. 'Astillas' se inscribe en un subgénero en boga, la narrativa de la separación, y gira en torno a su breve matrimonio con el escritor Charles Bock. El libro comienza con la autora cargada de bolsas y pañales mudándose a un apartamento con su hija de trece meses.

Lo que viene después es una sucesión de episodios relatados en fragmentos que pueden ocupar unas pocas líneas y rara vez superan la página de extensión. Ambas cosas, las escenas y los fragmentos, son las astillas resultantes de la fractura. Jamison comienza abordándola, pero de lo que termina hablando con intensidad es de la maternidad. El desvío es llamativo y explicable: el acercamiento a la figura del exmarido se ve frenado por una prudencia que involucra a su hija y es tan humana como antiliteraria. La pérdida de tensión se acentúa en la segunda mitad, cuando la autora describe dos relaciones posdivorcio e incurre en esa maldición contemporánea que es el diario del covid. La mirada de Jamison, dura y brillante, está en 'Astillas', pero no está su característica intensidad.

La falta de energía termina componiendo el retrato paralelo de una escritora exitosa atrapada en una versión entre funcionarial y terapéutica del autoanálisis. En un momento del libro, Jamison reconoce su amor por unas palabras de Chesterton que establecen que la vida es mucho mayor cuando uno empequeñece su presencia en ella. Se trata de un fragmento muy citado de 'Ortodoxia' en el que el inglés –esto no se cita tanto– está intentando razonar con un lunático cuyo cerebro no pretende calmar con argumentos sino con oxígeno. Lo curioso es que en esas mismas páginas Chesterton previene contra la «universalidad estrecha» y eso es algo que puede aplicarse a las prospecciones autobiográficas que tanto abundan en la literatura de los últimos años. Hay un abismo entre la revelación significativa y el solipsismo más o menos sofisticado. «Un círculo pequeño es tan infinito como un círculo grande; pero, aunque es tan infinito, no es tan grande», escribe Chesterton. «Una bala es tan redonda como el mundo, pero no es el mundo».